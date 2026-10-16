八八風災返鄉重建17年不放棄 陳建男接任六龜觀光休閒協會理事長

高雄市六龜觀光休閒協會理事長黃瓘博兩屆任期屆滿重新改選，原擔任秘書長的美崙山溫泉山莊業者陳建男接下重擔，帶領協會迎接下一階段挑戰。從父親在莫拉克風災（八八風災）中罹難、匆忙返鄉扛下溫泉山莊重建至今已經17年，陳建男見證六龜觀光產業從低谷邁向新生，有歡笑也有淚水，但卻從未停下腳步、勇敢邁步向前。

2009年莫拉克風災改變許多人的命運，當年六龜美崙山溫泉山莊少東陳建男前往澳洲攻讀飯店管理學位，不料開學前發生八八風災，新發部落路斷、橋斷，倖存者豎立「死亡32人SOS」的求救看板讓外界怵目心驚。自家溫泉山莊滿目瘡痍，摯愛的父親更在罹難名單上，陳建男立即放下學業，返鄉扛起家園重建重擔。

歷經多年重建，寶來、不老溫泉逐步回到往日規模，溫泉業及觀光相關業者組成的「六龜觀光休閒協會」扮演重要角色，昨日召開會員代表大會，陳建男從黃瓘博手中接下印信，正式走馬上任。

陳建男說，協會成員走過八八風災後，面臨六龜觀光產業最艱難、最無助的低潮，觀光休閒協會成立之後，遇過理事長因故突然離開、協會頓時群龍無首，以及連秘書薪水都發不出來的時候，這些年「有辛苦、有委屈，也有許多不為人知的故事，但我們並沒有因此放棄」。

陳建男多年未支薪，接下理事長職務後，他特別感謝前任理事長黃瓘博。陳建男說，黃理事長為協會打下非常扎實的基礎，不論是內部運作、團隊合作，還是與公部門之間的互動與信任，都累積了非常寶貴的成果。

「我們不是為了得到什麼，而是希望有一天，能夠為自己的家鄉留下些什麼」陳建男強調，希望有一天，當更多人提起六龜，不只想到美麗的山林、豐富的觀光資源與溫泉，更能看見一群願意為家鄉付出、彼此扶持、共同成長的人。