曾持「愛的小手」打死2歲童！他出獄選高雄里長 網怒了

曾持「愛的小手」毆打未滿2歲男童，導致孩子顱內出血死亡，遭判刑7年6月定讞，竟投入里長選戰！高雄市三民區鼎金里長高豐麟的兒子高至成，宣布參選隔壁鼎西里里長，父子聯手投入基層選舉，原本主打地方服務，卻被網友翻出高至成12年前涉及虐童致死的黑歷史；有人質疑，曾奪走幼童性命的人，是否適合擔任最貼近基層的民選公職？但也有鄰居力挺，認為他已為過錯付出代價，支持他出來參選。

這起爭議隨著高至成的競選看板曝光，在地方掀起討論，高至成父親高豐麟是鼎金里現任里長，這次尋求連任，兒子轉戰隔壁鼎西里，父子倆一同出現競選文宣上，競選看板高掛在父親里長辦公室外及附近道路，沒料到過往刑案也浮上檯面。

判決指出，2014年，高至成透過網路結識獨自扶養幼子黃姓女子，得知對方失業、生活困難，稱可以協助她到高雄找工作，還說母親領有保母證照，自己也有照顧幼兒經驗，黃女因此帶著未滿2歲的兒子南下，將孩子交給高男全天照顧。

同年7月8日，高至成因不耐男童持續哭鬧，拿起俗稱「愛的小手」塑膠拍打器具，朝男童頭部及身體揮打，造成孩子全身多處瘀傷，當天下午男童突然倒地抽搐、陷入昏迷，緊急送醫搶救，仍因硬腦膜下腔出血、蜘蛛網膜下腔出血及腦挫傷，隔天宣告不治。

案件進入司法程序後，高至成坦承持「愛的小手」毆打男童，卻辯稱孩子頭部致命傷勢是自行跌倒造成，並非遭他毆打所致。

法院審酌法醫鑑定及相關事證，認定高男雖無殺人故意，但確實造成男童死亡，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，判處7年6月徒刑，最高法院2018年駁回上訴，全案定讞；高男賠償420萬元，與男童母親達成和解。

據了解，高至成2023年3月假釋出獄，並接受保護管束，一名住鼎西里的網友說，前幾天收到高至成的競選小物，不曉得他曾涉入虐童案，他認為里長常接觸居民、兒童及弱勢家庭，參選人過往應受到選民檢視，也要求高至成出面說明。

有鄰居看著高至成長大，對他的印象停留在「很乖的孩子」，即使知道他曾因傷害男童致死入獄，仍表示「很贊成他出來選」；另有鄰居說，事情已過去多年，對於他是否適合擔任里長，則不願多作評論。

曾有傷害兒童致死前科，若當選里長，可能接觸弱勢家庭、婦幼保護及社會安全網相關業務，高市社會局對此表示，社會安全網是嚴謹的跨網絡合作體制，不因特定個人而有差別，至於參選資格由選務機關審定，當選與否交由民主程序決定。