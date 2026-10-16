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不滿參選資格遭取消 高市里長參選人 赴選委會掛布條

聯合報／ 記者石秀華徐白櫻／高雄報導
高雄市共20名里長參選人資格不符合，其中一名葉姓參選人15日開吊車前往高市選委會懸掛布條表達不滿。圖／當事人提供
高雄市共20名里長參選人資格不符合，其中一名葉姓參選人15日開吊車前往高市選委會懸掛布條表達不滿。圖／當事人提供

公職人員選罷法三年前修法增設「排黑條款」，高雄市八百九十三里共一六五七人登記參選里長，其中廿人資格審核不符，涵蓋多名現任資深里長在內。一名葉姓參選人不滿四年前可以參選，這次卻不能，昨開吊車前往高雄市選委會張掛抗議帆布。選委會指選舉罷免法修法後，參選門檻提高，並無差別待遇。

高市選委會審定左營、楠梓、鳳山及美濃等廿名里長參選人，及那瑪夏區一名區代表參選人不符資格，本月十四日將審定結果以限時雙掛號寄當事人，考量郵寄有時程問題，同時逐一去電當事人。

昨日上午十時左營區遭剔除資格的葉姓里長參選人，開吊車前往高市選委會對面停車場，高掛寫著「抗議」的巨幅帆布，抗議選委會差別待遇。他氣憤地說，明明四年前已經選過，現在又說不能選，不能選要提早講，前天才突然打電話告知，叫支持民眾怎麼辦？

鳳山分局派警力到場維護秩序，並建議葉男循相關行政救濟程序反映訴求，經警方勸導，葉男撤下布條駕車離去。

高雄市選委會說明，二○二三年公職人員選舉罷免法修法後，參選門檻提高，經查證機關查復部分擬參選人不符該法第廿六條規範而無法登記為候選人，並無差別待遇。

選委會 里長 高市 罷免 楠梓 排黑條款 選罷法

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