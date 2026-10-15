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日月光攜19家核心供應鏈現勘屏東 水電到位、看好「後發先至」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
日月光半導體（含日月光整合服務）與核心供應鏈廠19家業者，今到屏東現勘屏東科學園區與屏東科技產業園區擴區，縣長周春米（前排右四）率縣府團隊歡迎。記者劉星君／攝影
日月光半導體（含日月光整合服務）與核心供應鏈廠19家業者，今到屏東現勘屏東科學園區與屏東科技產業園區擴區，縣長周春米（前排右四）率縣府團隊歡迎。記者劉星君／攝影

封測巨擘日月光半導體（含日月光整合服務）與核心供應鏈廠19家業者，今到屏東現勘屏東科學園區與屏東科技產業園區擴區，縣長周春米率縣府團隊歡迎，強調屏東水電無虞，土地平整等產業優勢。日月光半導體副總經理李叔霞說，屏東對她來說是「後發先至」具潛力，對半導體環境要求友善，若有好消息跟大家報告。

今參訪由李叔霞領軍，率同均豪精密、萬潤科技、穎崴科技、克雷爾科技、加旺系統科技、台鞍科技、政美應用、鈦昇科技、竑騰科技、佳宸科技、坤琳工程、鏵友益科技、台灣日立永續能源、利紳科技、帆宣系統科技及電電公會副理事長等核心供應鏈董監事與高階經理人走訪，屏縣府偕同南科管理局、產業園區管理局陪同。

李叔霞說，近年持續尋覓適合新建廠房土地，第四度造訪屏東，考量供應鏈夥伴用地需求，邀集參訪。屏東具充足水電、便利交通條件及友善產業環境，政府已完成新建廠房所需前期整備，能有效滿足業者快速建廠需求，展現屏東產業發展與供應鏈群聚「後發先至」潛力。

李叔霞也提到，高屏生活圈，她在意是員工移動，蓋廠水電備足，屏東有優勢，交通便利、水電get ready，充分符合急需廠房必要條件。若屏東環境跟楠梓園區來看，楠梓園區逾50年，兩相比較，屏東場域算「豪宅」等級。

南科管理局長鄭秀絨說，台積電供應鏈、南亞科進駐屏東科學園區，大廠領頭帶動，屏東未來發展可期。屏科園區15家廠商已滿租，16日迎來首家廠商宇晨科技開幕，另外標準場房蓋好後，可提供中小型廠商，一間120坪，一樓4間，共5層樓20間，這部分尚未開租，大樓預計明年底完工。

產業園區管理局主秘游淑惠說，管理局設單一窗口，協助廠商落地，擴區開發17公頃，分6坵塊，有一個坵塊半導體供應鏈相關2個廠商進駐，5個坵塊可提供申請。

高鐵延伸至屏東及高鐵特定區定案後，屏東縣政府採「超前部署」，圍繞307公頃高鐵特定區為核心，從基礎設施、產業用地到聯外交通逐步整備到位，築巢引鳳，吸引企業進駐。

縣長周春米說，水、電、土地是屏東最大優勢，除屏東科學園區與屏東科技產業園區擴區，高鐵特定區周邊土地整合便利，縣府團隊開發「海豐產業園區」，經濟部同步著手「彭厝產業園區」。屏東提供半導體及高科技產業最即時、穩定的建廠後盾。

屏東縣長周春米（右）與日月光半導體副總經理李叔霞（左），李叔霞說，屏東對她來說是「後發先至」具潛力，對半導體環境要求友善，若有好消息跟大家報告。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（右）與日月光半導體副總經理李叔霞（左），李叔霞說，屏東對她來說是「後發先至」具潛力，對半導體環境要求友善，若有好消息跟大家報告。記者劉星君／攝影

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