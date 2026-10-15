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高雄八連霸議員陸淑美感性告別 搞笑問：我今天衣服「樸素」嗎？

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
最後一次質詢，同黨議員也獻花祝福陸淑美。記者徐白櫻／攝影
最後一次質詢，同黨議員也獻花祝福陸淑美。記者徐白櫻／攝影

經歷高雄縣市議會八屆議員的前副議長陸淑美宣布交棒不競選連任，今天是她最後一次質詢，從政41年有滿滿不捨，議會贈送一面紀念金牌感謝她的付出。感傷之餘也有歡笑，穿著灰色典雅套裝的陸淑美正經八百詢問客委會主委楊瑞霞，自己穿著夠不夠樸素，能否適合問政？意外插曲引起哄堂大笑。

陸淑美表示，民國75年、她20幾歲當選鎮民代民踏入政壇至今，1萬6400多個日子與市民共同打拚，也一路見證大岡山地區從農漁業蛻變迎來高科技產業進駐，基礎公共建設提升、慢慢發展成為更宜居城市。

陸淑美說，她卸任後手機號碼不會變，歡迎大家去岡山找她，她會請大家吃羊肉爐，而她也要祝福市長陳其邁更上一層樓、挑戰更高職位，未來務必把高雄累積的實戰經驗帶去全台灣，不論多高位置，要永遠記得高雄是故鄉、勿忘大岡山地區。

陳其邁感性回應，有幸跟陸副議長領同一屆「畢業證書」，剛剛陸淑美秀出的第一張投影片，讓他差點誤以為是陸的女兒黃韻涵，若說從政40年，外型一點也不像，這樣會被說詐騙集團。陳其邁也爆料說，在黃韻涵協助下，一家跨國公司4億多元的印花稅在高雄繳納，女兒謙卑又努力，一定可以把媽媽的棒子接起來，繼續服務岡山選民。

立法院昨日發生台北101董事長賈永婕的穿搭風波，除市長陳其邁之外，陸淑美唯一點名客委會主委楊瑞霞質詢，她問說「妳覺得我今天穿著夠樸素嗎？適合來議會問政嗎？」楊瑞霞連忙起身回應陸淑美穿得「非常得體又專業」。

兩人對話輕鬆有趣，瞬間沖淡不少感傷氣氛。陸淑美解釋，她認為楊瑞霞是市府團隊之中，穿著最得體、眼光又最獨到的局處首長，所以這個問題選擇問她。

陸淑美完成總質詢後，議長康裕成代表全體議員頒贈一面特製紀念獎牌，感謝陸淑美長年堅守民意，專業問政，為高雄發展及市民福祉做出貢獻。

高雄市議員陸淑美最後一次質詢，公開展示41年前當選岡山鎮民代表的歷史照片，陳其邁趣稱「差點以為照片中的人是黃韻涵（陸淑美女兒）」。圖／取自高雄市議會官網
高雄市議員陸淑美最後一次質詢，公開展示41年前當選岡山鎮民代表的歷史照片，陳其邁趣稱「差點以為照片中的人是黃韻涵（陸淑美女兒）」。圖／取自高雄市議會官網

陸淑美今天穿一套灰色褲裝質詢，簡單又俐落。記者徐白櫻／攝影
陸淑美今天穿一套灰色褲裝質詢，簡單又俐落。記者徐白櫻／攝影

高市議長康裕成（左）贈送紀念獎牌給陸淑美（中）當紀念，以實心黃金象徵「真金不怕火煉」。圖／高市議會提供
高市議長康裕成（左）贈送紀念獎牌給陸淑美（中）當紀念，以實心黃金象徵「真金不怕火煉」。圖／高市議會提供

高雄市議會八連霸市議員陸淑美今天是從政41年最後一次質詢，唯一質詢的對象竟是問客委會主委楊瑞霞，要求對方評點自己的穿著適合不適合來議會問政。圖／取自高雄市議會官網
高雄市議會八連霸市議員陸淑美今天是從政41年最後一次質詢，唯一質詢的對象竟是問客委會主委楊瑞霞，要求對方評點自己的穿著適合不適合來議會問政。圖／取自高雄市議會官網

陸淑美 議員 高雄

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