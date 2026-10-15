屏東風域祭10/23登場 戴愛玲、舒米恩接力演出

「2026屏東風域祭」23日至25日將在牡丹遊客中心登場，今年邀請歌手戴愛玲及舒米恩等人接力演出，並結合市集、手作、定向越野、半島餐桌等，讓遊客深度體驗風域半島。

屏東縣政府交通旅遊處發布新聞稿表示，今年「大風子的音樂會」打造2座舞台，集結跨世代、跨風格音樂人。23日由原民樂團黑旋風、金曲入圍歌手Kivi與曾妮組成的「那屋瓦KD」輪番獻藝；24日由鐵肺歌后戴愛玲、舞炯恩、巴查克及牡丹旭海青年接力演唱。

交旅處表示，25日由今年金曲獎最佳原住民語歌手獎得主Suming 舒米恩、南國代表性樂團壓滿俱樂部及三十而立等壓軸登場。從古謠傳唱到流行電音，用歌聲帶領遊客一起「放風」。

交旅處說明，今年「風域學校」將放風場域延伸至全區，於牡丹遊客中心、石門古戰場、旭海及九棚等4處旅遊資訊站設置「大風校長」打卡點。讓民眾擺出「被風吹歪了」或「快被吹走」逗趣放風姿勢拍照集學分，畢業即可帶走限定周邊。

此外，「玩美實驗室」手作課程走入村落跟隨職人體驗植物敲染、藤編籃手藝；親子族群則可挑戰「半島探險日記」領專屬側背包，熱愛戶外者也能報名24日「定向越野」。

交旅處指出，若想深入認識聚落生活，還有「風域打包處」特色餐桌，在旭海營火星空下、九棚月琴聲旁、或是高士山林排灣族餐桌享用在地好滋味。今年也規劃5條「風域半島套裝遊程」，讓旅客沉浸風域半島山海秘境。活動自23日至25日，每天下午2時至晚間9時舉行，期間規劃免費接駁專車。