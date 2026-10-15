金門航空站空難水災防救演習 跨機關實兵演練

經歷高雄縣市議會八屆議員的前副議長陸淑美宣布交棒不競選連任，今天是她最後一次質詢，從政41年有滿滿不捨，議會贈送一面紀念金牌感謝她的付出。感傷之餘也有歡笑，穿著灰色典雅套裝的陸淑美正經八百詢問客委會主委楊瑞霞，自己穿著夠不夠樸素，能否適合問政？意外插曲引起哄堂大笑。

2026-10-15 18:22