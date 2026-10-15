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金門航空站空難水災防救演習 跨機關實兵演練

中央社／ 金門15日電

金門航空站今天舉行空難暨水災防救演習，與金防部、金門縣政府、金門醫院等跨機關協同實兵演練。金門航空站表示，藉由複合式災害情境模擬，持續檢視並強化場站緊急應變能力。

金門航空站今天舉行115年度「機場內日間空難暨水災災害防救演習」，分為空難及水災兩項災害情境，動員22個公私單位近200人參與。

根據金門航空站新聞資料，空難演習情境設定航機於落地時偏離跑道，造成鼻輪起落架折斷、機腹著地後起火燃燒；水災演練以高司影片呈現金門遭遇超大豪雨，短時間強降雨造成排水系統宣洩不及，停機坪及滑行道出現大面積積水。

金門航空站表示，藉由2項災害情境，模擬複合式災害發生時機場可能面臨緊急狀況，透過高司作業與實兵演練，驗證相關應變機制及跨機關協同救援能力，進行災害搶救、人員救護、現場處置及災後復原。

金門航空站指出，金門距台灣本島約220公里，交通以空運為主，目前有立榮與華信航空公司每日執飛台北、高雄、台中、嘉義、台南及澎湖等6條航線，往返班次約84架次。因航空運輸為金門民眾主要往返方式，航空站將空難防救演習列為年度重要工作，藉由複合式災害情境模擬，持續檢視並強化場站緊急應變能力。

金門 實兵演練 空難

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