泰籍網美非法來台打工拍片太招搖 移民署逮20移工

1名泰籍網美「小梨」將非法來台打工過程拍成影片招攬同鄉，更大跳熱舞，瀏覽破10萬人次。但因太過招搖遭移民署鎖定，經跟蒐比對在高雄偏鄉一舉逮捕20名逾期外國人。

移民署南區事務大隊今天說明，高雄市專勤隊日前在高雄偏鄉2處隱密草叢貨櫃鐵皮屋內，陸續查獲20名泰國籍逾期停留外國人，在台從事農務及模板粗工等非法工作。其中1名遭查獲的網美小梨不僅將非法打工過程拍成TikTok影片招攬同鄉，更大跳熱舞，並飲用提神補給飲料「保力達」歡樂務農；甚至於住處旁搭建貨櫃屋KTV包廂，與同鄉友人成群狂歡，成為熱搜影片。

高雄市專勤隊指出，這些泰國籍逾期停留外國人居住的貨櫃鐵皮屋位置相當隱密，外人難以進入觀察，然而小梨時常在TikTok拍攝短影音分享非法農務工作情形，因太過招搖遭移民署鎖定，透過長期跟蒐比對小梨熱搜影片中的背景及地形，並歷經多次實地蒐證埋伏，最終成功拼湊出現場輪廓，鎖定位置一舉查獲。

其中一部影片是小梨邊工作邊喝保力達及熱舞，瀏覽次數更突破10萬人次，吸引大量網友按讚追蹤，更有不少泰國網友留言表示「保力達女神」、「好想一起工作」。此外，小梨為增加影片點閱率，與同鄉友人另於貨櫃屋住處旁，以霓虹氣氛燈泡布置搭建KTV包廂，營造「台灣打工度假」、「歡樂務農體驗」的夜夜笙歌氛圍。

移民署循線查獲涉案20名泰國籍非法移工及5名非法雇主，並依入出國及移民法、就業服務法相關規定調查處理，並將持續追查幕後有無涉及非法仲介集團情形。

高雄市專勤隊長趙志成表示，民眾切勿以身試法，若貪圖一時之便雇用來路不明的外來人口非法工作，依就業服務法最重可處新台幣75萬元罰鍰；非法仲介外國人工作最高可處50萬元罰鍰；意圖營利者則將面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金，得不償失。