快訊

川普的文字獄來了？ 美國希望其他國家要聽話把AI改名SI

什麼是美股觀察指標？彭博點名台灣這項數據 比美債殖利率更有參考價值

日本歌手第一人！米津玄師宣布12月唱進台北大巨蛋

聽新聞
0:00 / 0:00

泰籍網美非法來台打工拍片太招搖 移民署逮20移工

中央社／ 高雄15日電

1名泰籍網美「小梨」將非法來台打工過程拍成影片招攬同鄉，更大跳熱舞，瀏覽破10萬人次。但因太過招搖遭移民署鎖定，經跟蒐比對在高雄偏鄉一舉逮捕20名逾期外國人。

移民署南區事務大隊今天說明，高雄市專勤隊日前在高雄偏鄉2處隱密草叢貨櫃鐵皮屋內，陸續查獲20名泰國籍逾期停留外國人，在台從事農務及模板粗工等非法工作。其中1名遭查獲的網美小梨不僅將非法打工過程拍成TikTok影片招攬同鄉，更大跳熱舞，並飲用提神補給飲料「保力達」歡樂務農；甚至於住處旁搭建貨櫃屋KTV包廂，與同鄉友人成群狂歡，成為熱搜影片。

高雄市專勤隊指出，這些泰國籍逾期停留外國人居住的貨櫃鐵皮屋位置相當隱密，外人難以進入觀察，然而小梨時常在TikTok拍攝短影音分享非法農務工作情形，因太過招搖遭移民署鎖定，透過長期跟蒐比對小梨熱搜影片中的背景及地形，並歷經多次實地蒐證埋伏，最終成功拼湊出現場輪廓，鎖定位置一舉查獲。

其中一部影片是小梨邊工作邊喝保力達及熱舞，瀏覽次數更突破10萬人次，吸引大量網友按讚追蹤，更有不少泰國網友留言表示「保力達女神」、「好想一起工作」。此外，小梨為增加影片點閱率，與同鄉友人另於貨櫃屋住處旁，以霓虹氣氛燈泡布置搭建KTV包廂，營造「台灣打工度假」、「歡樂務農體驗」的夜夜笙歌氛圍。

移民署循線查獲涉案20名泰國籍非法移工及5名非法雇主，並依入出國及移民法、就業服務法相關規定調查處理，並將持續追查幕後有無涉及非法仲介集團情形。

高雄市專勤隊長趙志成表示，民眾切勿以身試法，若貪圖一時之便雇用來路不明的外來人口非法工作，依就業服務法最重可處新台幣75萬元罰鍰；非法仲介外國人工作最高可處50萬元罰鍰；意圖營利者則將面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金，得不償失。

移民署 移工 打工 泰國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雇主協會民調九成不滿移工政策 勞動部回應了

國發會：擬考慮修法加重雇主聘僱黑工罰則

台鐵遺落400萬扯出2億地下匯兌 越南老闆娘認罪繳回所得獲緩刑

勞團抗議離岸風電產業剝削移工 勞動部：持續關注後續調查

相關新聞

日月光攜19家核心供應鏈現勘屏東 水電到位、看好「後發先至」

封測巨擘日月光半導體（含日月光整合服務）與核心供應鏈廠19家業者，今到屏東現勘屏東科學園區與屏東科技產業園區擴區，縣長周春米率縣府團隊歡迎，強調屏東水電無虞，土地平整等產業優勢。日月光半導體副總經理李叔霞說，屏東對她來說是「後發先至」具潛力，對半導體環境要求友善，若有好消息跟大家報告。

高雄八連霸議員陸淑美感性告別 搞笑問：我今天衣服「樸素」嗎？

經歷高雄縣市議會八屆議員的前副議長陸淑美宣布交棒不競選連任，今天是她最後一次質詢，從政41年有滿滿不捨，議會贈送一面紀念金牌感謝她的付出。感傷之餘也有歡笑，穿著灰色典雅套裝的陸淑美正經八百詢問客委會主委楊瑞霞，自己穿著夠不夠樸素，能否適合問政？意外插曲引起哄堂大笑。

高雄小林大武壠族夜祭24日登場　傳統祭儀展現文化底蘊

高雄甲仙小林大武壠族夜祭將於24日晚間登場，由小林三村族人共同籌備祭典、修整公廨，迎接太祖。活動除傳統祭祀、開向及牽戲等...

排黑條款受限高市剃除20里長參選人！1人怒開吊車衝選委會掛抗議布條

高雄市選委會日前完成里長參選人資格審查，893里共有1657人登記參選，審查後20人不具里長參選資格，逐一通知當事人，名單未公布，今天上午10時多，一名不具參選資格的左營區里長葉姓參選人開大型吊車至選委會準備張掛抗議布條，遭警方制止。葉指4年前也有參選，這次卻不能選，不滿選委會差別待遇。

冷氣教室瀰漫刺鼻味 屏東某國中女生誤觸防狼噴霧 7人送醫幸無大礙

屏東縣某國中七年級兩名學生昨14日下午考試結束後，下課時間，拿出家長給她的防狼噴霧，學生誤觸後，造成教室出現刺激性氣味，7名同學感到身體不適，老師隨即啟動應變機制，安排學生就醫並通知家長，幸無大礙，學生今如常到校上課。

高雄建興路下水道改建施工　預計116年4月完工

高雄市水利局辦理三民區建興路第二期下水道改建工程，近日進場施工。水利局今天表示，施工期間將劃紅線及取消部分停車格，部分路...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。