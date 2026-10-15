高雄小林大武壠族夜祭24日登場　傳統祭儀展現文化底蘊

高雄甲仙小林大武壠族夜祭將於24日晚間登場，由小林三村族人共同籌備祭典、修整公廨，迎接太祖。活動除傳統祭祀、開向及牽戲等儀式，也規劃文化特展、美食市集、工藝體驗等。

高雄市文化局今天透過新聞稿表示，小林夜祭是大武壠族重要年度祭儀，民國101年登錄為重要無形文化資產。今年是小林五里埔永久屋基地重建後第17次舉辦開向祭典。文化局也協助爭取經費，修整公廨內外及屋頂。

文化局說明，活動將於當天下午陸續展開，下午2時至6時舉辦大武壠族文化特展，展出傳統十字刺繡、小魚笱，以及部落與印尼南島語族插畫家RifqahMufida合作的文化繪本「月光下的夜祭」。下午2時30分另有小魚笱製作免費體驗，現場報名限量50組。

部落美食市集規劃近25個攤位，提供在地美食與特色手作，並延續無塑理念，鼓勵民眾自備環保袋、容器及水瓶。晚間6時舉行開場儀式，接續開向、夜祭及牽戲，晚間8時起安排「大武壠之夜」，呈現部落歌謠與文化特色。

此外，今年活動也邀請茂林青年會、布農原音合唱團，以及台南番仔田西拉雅族、屏東高樹加蚋埔馬卡道族參與，透過歌謠與展演促進族群交流。

文化局表示，盼透過祭典與周邊活動，支持族人自主保存及復振文化，讓傳統祭儀、歌謠與工藝持續傳承。