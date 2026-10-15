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排黑條款受限高市剃除20里長參選人！1人怒開吊車衝選委會掛抗議布條

聯合報／ 記者徐白櫻石秀華／高雄即時報導
高雄市選委會日前完成里長參選人資格審查，20人遭剃除資格，參選的左營區里長葉姓參選人不滿今天上午開吊車至選委會掛抗議布條，遭警制止。記者石秀華／翻攝
高雄市選委會日前完成里長參選人資格審查，20人遭剃除資格，參選的左營區里長葉姓參選人不滿今天上午開吊車至選委會掛抗議布條，遭警制止。記者石秀華／翻攝

高雄市選委會日前完成里長參選人資格審查，893里共有1657人登記參選，審查後20人不具里長參選資格，逐一通知當事人，名單未公布，今天上午10時多，一名不具參選資格的左營區里長葉姓參選人開大型吊車至選委會準備張掛抗議布條，遭警方制止。葉指4年前也有參選，這次卻不能選，不滿選委會差別待遇。

高雄市左營區一名葉姓里長擬參選人，因不滿選舉委員會審查參選資格結果及相關作業程序，於今天上午10時15分許，駕駛吊車前往鳳山區選委會對面停車場，懸掛布條表達訴求。

鳳山分局得知突發狀況後，立即派遣警力到場維護秩序，並主動與葉男溝通協調，建議循相關行政救濟程序反映訴求。經警方勸導後，葉男於10時40分許撤下布條，並於10時45分自行駕車離去，現場秩序平穩，未發生衝突。

高雄市選委會表示，112年公職人員選舉罷免法修法後，參選門檻提高，經查證機關查復部分擬參選人因不符該法第26條規範而無法登記為候選人。昨日除已將審定結果以限時雙掛號寄當事人外，考量郵寄有時程問題，同時逐一去電當事人口頭說明，並無差別待遇之說。

選委會進一步說明，高雄市893里共有1657位完成登記參選里長，經審核計有20位里長參選人及1名山地原住民區代表因涉選罷法第26條相關情事，依法不得為候選人。

高雄市選委會日前完成里長參選人資格審查，20人遭剃除資格，參選的左營區里長葉姓參選人不滿今天上午開吊車至選委會掛抗議布條，遭警制止。記者石秀華／翻攝
高雄市選委會日前完成里長參選人資格審查，20人遭剃除資格，參選的左營區里長葉姓參選人不滿今天上午開吊車至選委會掛抗議布條，遭警制止。記者石秀華／翻攝

高雄市選委會日前完成里長參選人資格審查，20人遭剃除資格，參選的左營區里長葉姓參選人不滿今天上午開吊車至選委會掛抗議布條，遭警制止。記者石秀華／翻攝
高雄市選委會日前完成里長參選人資格審查，20人遭剃除資格，參選的左營區里長葉姓參選人不滿今天上午開吊車至選委會掛抗議布條，遭警制止。記者石秀華／翻攝

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