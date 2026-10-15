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冷氣教室瀰漫刺鼻味 屏東某國中女生誤觸防狼噴霧 7人送醫幸無大礙
屏東縣某國中七年級兩名學生昨14日下午考試結束後，下課時間，拿出家長給她的防狼噴霧，學生誤觸後，造成教室出現刺激性氣味，7名同學感到身體不適，老師隨即啟動應變機制，安排學生就醫並通知家長，幸無大礙，學生今如常到校上課。
該校表示，事件發生在昨午休結束後，一名女學生在下課時間，拿出家長給她攜帶防狼噴霧，之後與另名女學生誤觸按壓一下，加上教室開冷氣，封閉教室環境，出現刺鼻氣味，部分學生出現頭暈等症況。
老師發現後趕緊通報，7人身體不適，7人分別為4男3女，分送到寶建、屏基醫院，校方同步通知家長，昨下午就醫後出院。
學校表示，事發後第一時間協助處理學生不適，安排必要醫療照護，與家長保持聯繫。依規定完成校安通報，並成立校園緊急事件處理小組，持續追蹤學生健康情形，並配合相關單位了解事件經過。
校方表示，輔導室今15日班級團體諮商輔導，學生身心健康與安全是最重要考量。另外，經查相關學生輔導管教辦法，防狼噴霧非違禁品，提醒學生要在適當時機使用。
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