冷氣教室瀰漫刺鼻味 屏東某國中女生誤觸防狼噴霧 7人送醫幸無大礙

高雄市選委會日前完成里長參選人資格審查，893里共有1657人登記參選，審查後20人不具里長參選資格，逐一通知當事人，名單未公布，今天上午10時多，一名不具參選資格的左營區里長葉姓參選人開大型吊車至選委會準備張掛抗議布條，遭警方制止。葉指4年前也有參選，這次卻不能選，不滿選委會差別待遇。

2026-10-15 13:49