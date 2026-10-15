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高雄建興路下水道改建施工　預計116年4月完工

中央社／ 高雄15日電

高雄水利局辦理三民區建興路第二期下水道改建工程，近日進場施工。水利局今天表示，施工期間將劃紅線及取消部分停車格，部分路段縮減通行，工程預計明年4月完工。

建興路排水系統建置於民國70年間，既有排水管涵歷經長年使用，部分管涵因颱風豪雨沖刷造成破損。水利局去年完成建興路第一期（正興路到建德路）下水道改建工程，歷經今年多次豪大雨，排水成效良好。

為延續第一期改善成果，在中央國土署補助經費新台幣1800萬元下，水利局接續推動第二期（建興路402巷至建昌路）下水道改建工程，近日進場施工，預計明年4月完工，持續強化建興路排水效能及道路安全。

水利局今天新聞稿說明，第二期工程將針對直徑1.2公尺管涵改建箱涵，改善長度約107公尺，以提升排水設施結構安全及通洪能力。

水利局表示，施工期間已申請劃設紅線及取消部分停車格；建興路未封路，僅部分路段縮減為單車道通行。

水利局提醒，用路人行經施工區域時留意交通警示及導引設施，減速慢行。另考量交通尖峰時段車流較大，建議提前由建德路或正興路改道，以減少交通壅塞。

高雄 施工 水利局

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