運量暴增…高雄南星計畫區市府擬增設土資場 居民炸鍋

為解決營建剩餘土石方去化問題，高市府開放南星計畫區收受廢土，每天約一二○○輛砂石車進出，交通、空汙及噪音讓小港居民苦不堪言。近日傳出市府將增設南星公辦土資場，居民昨集結抗議，要求暫緩標案、公開資訊並開說明會。

市長陳其邁說，配合大林蒲遷村計畫，預估未來產生近五百萬立方公尺營建廢棄土石方，直接在南星計畫區設土資場可減少往來車流，遷建等後續處理須經環評審查，市府會嚴格把關。

市府去年開放南星計畫區收受土方，原估每天三百輛砂石車進出，實際運量卻暴增至一二○○輛，加上鄰近高雄港第六、第七貨櫃中心，大型車輛頻繁穿梭，交通負荷沉重。小港區鳳興里長洪富賢痛批，南星路、沿海路原有大量貨櫃車，砂石車湧入後壅塞、揚塵及噪音更加嚴重，事故增加，質疑大林蒲尚未遷村，為何急著蓋土資場？鳳森里長陳信雄說，地方未接獲通知，設場消息相當錯愕。鳳林里長張校銘要求資訊公開，不能讓居民在不知情下承受環境風險。

南部反空汙大聯盟召集人洪秀菊要求市府盡速召開說明會。議員陳麗娜指出，南星原收受營建剩餘土方，未來土資場可能處理夾雜水泥塊、石塊等營建廢棄物，篩分、破碎作業恐增加粉塵及噪音。

陳麗娜質疑，市府今年一月才稱全市合法土資場量能充足，如今急著增設，政策矛盾；十月初公開閱覽標案，地方毫不知情，要求暫緩並提汙染及交通配套。