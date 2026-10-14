「HELLO！萬」萌翻萬丹 巨型小萬10月25日點亮森林公園

2026年萬聖節就來萬丹找「小萬」！屏東縣政府「屏東光旅」第二站10月25日點亮萬丹森林公園，超萌巨型主燈「小萬」搭配乳牛、苦瓜、稻米等在地意象裝置，讓森林公園入夜搖身一變成為夜間新景點。縣府表示，開幕周推出萬聖節限定，大小朋友穿上創意裝扮，一起賞燈、拍照、逛市集，燈飾將一路展出至2027年1月3日，陪伴萬丹從萬聖夜一路亮進新年。

縣府傳播暨國際事務處表示，今年以「屏東光旅」串聯縣內三大夜間觀光活動，從離島一路點亮至市區，首站於10月17日結合「小島野台」，小琉球老街登場；第二站10月25日在萬丹森林公園點亮夜色；第三站將在11月7日回到屏東市，結合屏東聖誕節，延續光之旅程，讓不同場域在夜間展現各自特色。

傳播處說，萬丹森林公園自今年3月啟用，成為鄉親散步休憩、享受自然的新地標，適逢萬聖節前夕，為讓公園入夜後有不同風貌，第二站「屏東光旅」以「HELLO！萬」為主題，打造圓滾滾、暖呼呼的巨型主燈及光環境燈飾，讓「萬聖節」來到「萬丹」，與超萌主燈「小萬」相遇，三個「萬」一次到齊，邀請鄉親到訪感受可愛、療癒且充滿節慶趣味的氛圍。

10月25日開幕當天，將邀請親子界大明星YOYO家族香蕉哥哥同歡，開幕周搭配節慶推出特別活動，民眾只要穿著萬聖節裝扮，即可至服務台兌換限量小禮物，邀請大小朋友一起來賞燈同樂。

維持開幕周活動期間交通順暢，10月25日及26日下午1時至晚間9時，活動場域周邊實施交通管制。公園東街全線禁止車輛路邊停車；萬丹森林公園大門前公園路至和平西路路段開放機車單側停車，但公園路及和平西路口禁止汽車進入；四維西路永安橋路口同樣禁止汽車進入，四維西路至萬丹國中後門路段則開放汽車單側停車。開車前往民眾，可將車輛停放於萬丹國中校園內，再步行前往活動場域。