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康裕成秀28年前與陳其邁同框青澀照 細數高雄改變、提醒莫忘初衷
高雄市議長康裕成今天下午質詢市長陳其邁，細數歷任市長努力讓高雄一步步改變，感謝陳其邁六年對高雄的付出，另秀出兩人在1998年競選總部成立時拍攝的珍貴合影照片，今昔對比，以照片勉勵大家，莫忘當初投入公共服務、為市民謀福祉的熱情與信念。
康裕成細數前市長謝長廷、陳菊及陳其邁的執政成績。她分享，上周有日本議員告訴她，非常喜歡高雄的輕軌，因為輕軌成圓因素，老人家坐輕軌不怕迷路，因為繞一圈就能回到原點。
康裕成表示，厲害的陳其邁市長讓世運主場館變成演唱會場地，高雄華麗轉身讓全台灣人都看到了。謝長廷海洋首都、陳菊安居樂業、陳其邁緊緊緊，高雄歷任市長讓高雄產生很大變化，他們的努力讓很多人都羨慕高雄。
康裕成特別秀出一張兩人在1998年競選總部成立時拍攝的合照。康裕成說，這張照片距離現在約28年，當時是「生澀的我跟很年輕的陳其邁」，希望透過這張照片勉勵所有人都要「莫忘初衷！」
康裕成最後以兩問題問陳其邁，如果能夠再當一年的市長，最想再為高雄做些什麼？最感到欣慰的一件事是什麼？陳其邁回應，任期剩沒多少時間，國際大廠還是紛紛來敲門，所以他每天還是很忙碌，希望創造更多就業機會、加速高雄轉型力道，以目前全球產業趨勢來看，南台灣是世界的樞紐，高雄是樞紐的核心地帶，期勉大家一起努力，要對自己有信心。
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