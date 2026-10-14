從白色恐怖分離到白頭偕老 百歲爺爺與妻相守73年

高雄市112對結婚50年以上的銀髮佳偶今天重溫新婚喜悅，其中婚齡最長的戴爺爺及戴王奶奶婚後曾因白色恐怖分離，如今爺爺年滿百歲、奶奶96歲，2人相互扶持已73年。

高雄市政府今天在漢來大飯店巨蛋會館舉辦「115年銀髮婚頌禮讚」活動，邀請112對結婚50年以上銀髮佳偶重溫新婚喜悅，其中結婚70年以上的「白金婚」有3對，60年以上的「鑽石婚」有31對，50年以上的「金婚」有78對。

依高雄市政府社會局新聞稿，現場婚齡最長的佳偶為結婚滿73年，住在三民區的戴爺爺及戴王奶奶，2人在屏東縣相識，婚後因白色恐怖分離約10年，由奶奶撫養3個孩子長大，待爺爺歸來後，全家重新生活，如今爺爺年滿百歲、奶奶96歲，依然相互扶持、珍惜彼此。

高雄社會局提到，住在杉林區的林爺爺及林奶奶結婚72年，2人原生於內門區，經媒人介紹，婚後遷居杉林區務農，年輕時生活艱辛，交通不便，靠著雙腳挑擔、跋山涉水，胼手胝足共築家庭，如今兒女各有所成，另一對居住在苓雅區、結婚70年的白金婚佳偶，相伴歲月裡，已成為彼此最重要的人。

高雄社會局表示，重陽佳節將至，舉辦「銀髮婚頌禮讚」，銀髮佳偶白頭偕老、攜手走過半世紀以上，十分不容易，讓社會看見112對銀髮佳偶珍惜彼此、攜手同心的人生智慧。