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青年學子職場防詐與避坑 行政院與澎科大辦勞動權益講座

聯合報／ 記者巫鴻瑋／澎湖即時報導
行政院南服中心與澎科大合辦「校園勞動權益講座」。圖／行政院南服中心提供
行政院南服中心與澎科大合辦「校園勞動權益講座」。圖／行政院南服中心提供

為了協助青年學子在進入職場前掌握勞動權益，行政院南部聯合服務中心於今天與國立澎湖科技大學共同舉辦「校園勞動權益講座」，吸引近百位學生熱情參與，講座將實用的法令知識帶入離島校園，從病假新制、工讀生強制投保到多層次傳銷防範一次到位，讓離島青年及早建立正確觀念，在求職與打工時學會自我保護。

南服中心副執行長顏子傑表示，中心長期關注離島青年的勞動權益並積極推動反詐宣導，自2024年起已連續4度前往澎湖辦理，累計舉辦5場「校園勞動權益講座」，足跡涵蓋澎科大、馬公高中及澎湖海事水產職校。

顏子傑指出，期盼透過勞動教育向下扎根，協助學生在求職時提高風險辨識能力，有效避開勞資爭議與求職陷阱，為未來的職涯發展奠定良好基礎。

本次講座內容豐富，首先由南服中心勞動經濟組組員黃慧斌主講勞工權益與相關法令，涵蓋求職防詐、最低工資、正常工時、家庭照顧假及病假等。

黃慧斌特別以先前空服員抱病執勤事件為例，說明最新的病假規定，依現行法規，勞工一年內請普通傷病假未超過10日，雇主不得因此給予不利處分，且全勤獎金亦不得全額扣發，應改依請假比例扣減，此外，婚假天數也由原本的8日增加為14日，助學生全面掌握勞動權益的最新變革。

黃慧斌也提醒，無論是正職或工讀生，雇主均須依法為其辦理勞保、就保、災保及勞退。若不幸遭雇主資遣，符合相關條件者依然可以請領資遣費，呼籲學生未來進入職場後，務必留意雇主是否有依法投保，捍衛自身應享有的勞動保障。

南服中心衛環法制組公平會科員林靜渝針對多層次傳銷相關法規及退出機制進行介紹，提醒學子加入傳銷後30日內享有解除契約的權利，即便超過30日亦可終止契約，且終止契約前6個月內所購買的商品，皆能依法申請退貨，以維護自身消費權益。

適逢選戰期間，現場也特別邀請澎湖地檢署檢察長吳怡明進行反賄選宣導，呼籲師生堅決拒絕賄選、切勿杜撰虛設戶籍投票，並應留意境外勢力介選情形，同時提醒學生若參與選舉打工，務必注意相關法規及比例原則，若發現任何賄選情事應勇於檢舉，共同守護公平公正的選舉與台灣的民主自由。

澎湖科技大學校長李文熙表示，學生畢業後即將面臨實習、就業或打工考驗，及早認識勞動權益有助於全面保障自身安全，特別是未來準備投入服務業的學子，更應具備扎實的相關法律知識，並將所學實踐於職場中，甚至分享給身邊的其他同學。

澎湖地檢署檢察長吳怡明呼籲師生拒絕賄選，不虛設戶籍投票，注意境外勢力介選。圖／行政院南服中心提供
澎湖地檢署檢察長吳怡明呼籲師生拒絕賄選，不虛設戶籍投票，注意境外勢力介選。圖／行政院南服中心提供

青年 職場 講座

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