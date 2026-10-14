快訊

外資賣超200億卻狂買傳產 買超冠軍竟是這檔鋼鐵股

備詢遭綠委批「服裝不純樸」 賈永婕：不知道立院有制服規定

玩文字遊戲？僑委會出國預算列空白 立院報告只給一頁

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東東港社福館啟用 從幼年到老年都提供服務

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東東港社會福利綜合館今天開幕啟用。記者潘奕言／攝影
屏東東港社會福利綜合館今天開幕啟用。記者潘奕言／攝影

屏東東港社會福利綜合館今天開幕啟用，整合托嬰、早期療育、親子共學、家庭支持、物資援助、母嬰照護及全齡健康促進等功能，讓東港及鄰近鄉鎮鄉親，從幼年到老年的人生不同階段，都能就近找到需要的服務。

東港社福館是地上3層建築，以「船」為設計意象，與周邊的東港鎮公所、聯合辦公大樓、東港轉運站、王船文化館、共融遊戲場及停車場，形成結合行政、交通、文化、休閒與社會福利的空間，提供鄉親一站式公共服務生活圈。

社福館一樓設有親子館，服務0至6歲幼兒及照顧者；PLAY基地規畫7至12歲兒童桌遊、閱讀、手作與機器人教具等共學空間；全齡活動中心結合物理治療與體適能訓練，規畫器械皮拉提斯、衝浪瑜珈、4DPro及瑜珈等多元課程，培養規律運動習慣。

二樓設有東港鎮第一公設民營托嬰中心，核定收托人數32人，另規畫第二公托；兒童早期療育發展中心協助有需求的孩子把握發展黃金期。三樓有到宅母嬰照護媒合平台及親子廚房，協助家庭媒合到宅坐月子服務；社會福利服務中心由社工提供福利諮詢、資源轉介、脆弱家庭支持及保護性服務，建構更完整的社區支持網絡。

周縣長表示，過去東港社會福利服務中心在東港漁會三樓，空間不足；東港社福館啟用後，將社福資源整合於同一館舍，各年齡層都能獲得適切服務與協助。縣府社會處表示，即日起至10月18日館內推出闖關活動，親子可領取任務卡，體驗館內服務、完成集章就送開幕紀念明信片。

屏東東港社會福利綜合館今天開幕啟用，三樓有到宅母嬰照護媒合平台及親子廚房。記者潘奕言／攝影
屏東東港社會福利綜合館今天開幕啟用，三樓有到宅母嬰照護媒合平台及親子廚房。記者潘奕言／攝影

屏東東港社會福利綜合館今天開幕啟用，二樓設有東港鎮第一公設民營托嬰中心，縣長周春米與小朋友開心合影。記者潘奕言／攝影
屏東東港社會福利綜合館今天開幕啟用，二樓設有東港鎮第一公設民營托嬰中心，縣長周春米與小朋友開心合影。記者潘奕言／攝影

屏東東港社會福利綜合館今天開幕啟用。記者潘奕言／攝影
屏東東港社會福利綜合館今天開幕啟用。記者潘奕言／攝影

屏東 社福

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

褒忠樂活長照館溫馨落成開館 打造長照托嬰共構的全齡照顧基地

金門金沙西園里民活動中心重生 2275萬元打造新地標

台南安南區公托覆蓋率0.3% 市府：全市公托規畫增至49處

竹北公托54人搶1名額覆蓋率僅1.9% 縣府：擴建據點祭獎勵留人

相關新聞

屏東第二科學園區有譜？ 立委徐富癸建議南州、崁頂、潮州等地

屏東有機會出現第二座科學園區？立法委員徐富癸昨天在立法院總質詢時，向行政院長卓榮泰提出設置「屏東第二座科學園區」主張，要求中央及早啟動規畫，評估在屏東南州、崁頂、潮州等屏南地區設置可行性。卓榮泰當場回應將進行評估，盡力爭取建置。

青年學子職場防詐與避坑 行政院與澎科大辦勞動權益講座

為了協助青年學子在進入職場前掌握勞動權益，行政院南部聯合服務中心於今天與國立澎湖科技大學共同舉辦「校園勞動權益講座」，吸引近百位學生熱情參與，講座將實用的法令知識帶入離島校園，從病假新制、工讀生強制投保到多層次傳銷防範一次到位，讓離島青年及早建立正確觀念，在求職與打工時學會自我保護。

2議員爭取設置南星機場 陳其邁鬆口：初步評估「可行」

高雄市議員曾俊傑、蔡武宏爭取南星計畫區填海造陸設置24小時起降機場，今天在議會同聲要求市長陳其邁說明爭取進度。陳其邁說，市府委託擁有新加坡樟宜及香港赤鱲角國際機場顧問經驗的公司進行評估，初步結果「可行」，但後續還需要更完整的可行性研究報告。

恆春半島季節限定生態大戲將落幕 海生館推陸蟹產卵遊程

恆春半島季節限定生態大戲「陸蟹產卵」即將結束，屏東海生館「蟹逅」夜宿套裝行程將舉辦至10月31日，邀請民眾保握今年最後機會，一起到屏東縣滿州鄉港口社區欣賞難得的生態奇景。另為迎接即將到來的萬聖節，海生館也推出裝扮入場送小禮物活動。

影／「土方滿到快溢出來」 南星計畫區爆增設兩座土資場惹民怨

為解決營建剩餘土石方無處去化，高市府開放南星計畫區收受廢土，每天1200輛砂石車進出，交通、空汙及噪音，小港居民苦不堪言，未料市府規畫增設土資場，引發地方反彈，今天上午議員陳麗娜、里長、居民集結抗議，質疑市長陳其邁為何卸任前急推土資場，也點名市長參選人、立委賴瑞隆表態，怒問「難道小港人比較好欺負？」

獨／去年水質超標、今年漏水長青苔疑害摔傷 美和村簡易自來水再惹議

屏東縣內埔鄉美和村簡易自來水去年因大腸桿菌群超標，爆發停水爭議，今年又傳出管線漏水長期未修，導致道路與水溝旁潮濕、滋生青苔，今年5月一名看護騎單車經過時摔傷，村民反映多時仍未改善。縣府水利處表示，管委會要負責維管，會持續與管委會溝通，促請改善管線漏水問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。