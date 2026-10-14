屏東東港社福館啟用 從幼年到老年都提供服務

屏東東港社會福利綜合館今天開幕啟用，整合托嬰、早期療育、親子共學、家庭支持、物資援助、母嬰照護及全齡健康促進等功能，讓東港及鄰近鄉鎮鄉親，從幼年到老年的人生不同階段，都能就近找到需要的服務。

東港社福館是地上3層建築，以「船」為設計意象，與周邊的東港鎮公所、聯合辦公大樓、東港轉運站、王船文化館、共融遊戲場及停車場，形成結合行政、交通、文化、休閒與社會福利的空間，提供鄉親一站式公共服務生活圈。

社福館一樓設有親子館，服務0至6歲幼兒及照顧者；PLAY基地規畫7至12歲兒童桌遊、閱讀、手作與機器人教具等共學空間；全齡活動中心結合物理治療與體適能訓練，規畫器械皮拉提斯、衝浪瑜珈、4DPro及瑜珈等多元課程，培養規律運動習慣。

二樓設有東港鎮第一公設民營托嬰中心，核定收托人數32人，另規畫第二公托；兒童早期療育發展中心協助有需求的孩子把握發展黃金期。三樓有到宅母嬰照護媒合平台及親子廚房，協助家庭媒合到宅坐月子服務；社會福利服務中心由社工提供福利諮詢、資源轉介、脆弱家庭支持及保護性服務，建構更完整的社區支持網絡。

周縣長表示，過去東港社會福利服務中心在東港漁會三樓，空間不足；東港社福館啟用後，將社福資源整合於同一館舍，各年齡層都能獲得適切服務與協助。縣府社會處表示，即日起至10月18日館內推出闖關活動，親子可領取任務卡，體驗館內服務、完成集章就送開幕紀念明信片。

屏東東港社會福利綜合館今天開幕啟用，三樓有到宅母嬰照護媒合平台及親子廚房。記者潘奕言／攝影

屏東東港社會福利綜合館今天開幕啟用，二樓設有東港鎮第一公設民營托嬰中心，縣長周春米與小朋友開心合影。記者潘奕言／攝影