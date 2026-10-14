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屏東第二科學園區有譜？ 立委徐富癸建議南州、崁頂、潮州等地
屏東有機會出現第二座科學園區？立法委員徐富癸昨天在立法院總質詢時，向行政院長卓榮泰提出設置「屏東第二座科學園區」主張，要求中央及早啟動規畫，評估在屏東南州、崁頂、潮州等屏南地區設置可行性。卓榮泰當場回應將進行評估，盡力爭取建置。
徐富癸指出，屏東科學園區目前設廠率已達100%，顯示企業投資屏東的需求明確，也證明屏東具備發展科技產業的潛力。面對未來產業擴張與企業進駐需求，中央應提前布局，不能等到產業用地不足才開始尋找下一個發展基地。
徐富癸表示，屏南地區長期以農漁業及觀光產業為主要經濟支柱，在科技產業布局及高薪就業方面仍有很大發展空間；許多屏東青年完成學業後只能留在外縣市發展，造成地方人才外流。他強調，科技產業不能只集中在少數城市，屏南也該有參與高科技產業發展的機會。
他說，南州、崁頂及潮州等地均可納入第二座科學園區的優先評估範圍，後續將持續與縣長周春米及縣府團隊討論，盤點屏南各鄉鎮的土地條件、交通路網、產業發展需求及公共設施量能，研議具體可行的設置方案。
徐富癸強調，肯定卓院長的回應，後續會持續要求行政院及相關部會展開具體評估，協調中央與地方政府，推動產業用地盤點及整體規畫，讓設置構想逐步朝具體政策方向推進。
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