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2議員爭取設置南星機場 陳其邁鬆口：初步評估「可行」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市副議長曾俊傑爭取南星計畫區設置第二國際機場，市長陳其邁回應，市府也是以南星計畫周遭附近海域填海為新機場規畫目標。圖／取自高雄市議會官網
高市副議長曾俊傑爭取南星計畫區設置第二國際機場，市長陳其邁回應，市府也是以南星計畫周遭附近海域填海為新機場規畫目標。圖／取自高雄市議會官網

高雄市議員曾俊傑、蔡武宏爭取南星計畫區填海造陸設置24小時起降機場，今天在議會同聲要求市長陳其邁說明爭取進度。陳其邁說，市府委託擁有新加坡樟宜及香港赤鱲角國際機場顧問經驗的公司進行評估，初步結果「可行」，但後續還需要更完整的可行性研究報告。

高雄小港國際機場存在宵禁問題，藍綠民代爭取設置第二機場，北高雄彌陀及南高雄南星計畫區都有爭取聲音。

副議長曾俊傑質詢指出，高雄成功從重工業轉型AI科技城，小港機場有宵禁限制，客貨量無法負荷，南星計畫區有捷運抵達，土地面積更可擴張，希望市長任期屆滿前擇定新機場地點，留給下屆市長一個推動方向。

陳其邁回應，民航局最新評估報告是在2014年提出，十幾年來台灣產業及南部發展變化非常快，航空貨運快速成長，桃機周邊交通已達飽和上限；基於國家安全考量，南部機場可分擔風險，市府積極向中央爭取高雄再蓋一座機場。

陳其邁說，市府委託擁有新加坡樟宜及香港赤鱲角國際機場顧問經驗的公司，針對財務、可行性、工程技術、海向、氣流等因素完整評估，該公司對海上機場非常有經驗；市府是以南星計畫周遭附近海域填海為規畫目標，並參考其它替代性選擇。

國民黨議員蔡武宏認為，南星計畫區海域寬廣可減少陸地拆遷、緊鄰高雄港、串聯國道七號、與捷運小港林園線整合、結合科技產業與國際貨運等項優勢，盼市府爭取加速推動。

蔡武宏質問陳其邁，市府委外進行的評估結果及興建期程為何？陳其邁回應，機場設置涉及小港整體發展，也會大幅提升高雄在全球航空物流及半體產業供應鏈的重要性，國外顧問公司的初步報告顯示可行，後續完整可行性研究分析報告無法在卸任前完成。

議員蔡武宏追問國外顧問公司針對設置南星機場的評估結果為何，市長陳其邁回應，初步報告顯示「可行」。圖／取自高雄市議會官網
議員蔡武宏追問國外顧問公司針對設置南星機場的評估結果為何，市長陳其邁回應，初步報告顯示「可行」。圖／取自高雄市議會官網

陳其邁 機場 議員

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