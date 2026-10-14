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恆春半島季節限定生態大戲將落幕 海生館推陸蟹產卵遊程

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
兇狠圓軸蟹。圖／海生館提供
兇狠圓軸蟹。圖／海生館提供

恆春半島季節限定生態大戲「陸蟹產卵」即將結束，屏東海生館「蟹逅」夜宿套裝行程將舉辦至10月31日，邀請民眾保握今年最後機會，一起到屏東縣滿州鄉港口社區欣賞難得的生態奇景。另為迎接即將到來的萬聖節，海生館也推出裝扮入場送小禮物活動。

滿州鄉港口溪的陸蟹種類豐富，包括中型仿相手蟹等多種陸蟹、寄居蟹及溼地生物，是世界級的陸蟹生態熱點。陸蟹繁殖季為每年5月至10月月圓之夜，尤其是夏秋之際的農曆大潮，抱卵母蟹會從陸地奔向海邊「降海釋幼」，場面壯觀。

海生館舉辦的陸蟹行程，由當地解說員帶領觀察陸蟹夜間活動，幸運的話還能遇見母蟹抱卵至海邊釋幼的珍貴畫面。透過實地觀察與解說，不僅認識陸蟹繁殖，也能了解在地社區與自然生態共存。行程將於10月31日結束，海生館提醒想參加的民眾要把握。

即將到來的萬聖節海生館也推出「變裝活動」，10月30日至11月30日民眾只要變裝入館，在大廳服務台出示在社群打卡畫面，就贈送小禮物。海生館歡迎民眾打扮成經典角色、動漫人物，或天馬行空的自創搞怪造型，都能一起入館同樂。

港口社區解說員介紹陸蟹生態。圖／海生館提供
港口社區解說員介紹陸蟹生態。圖／海生館提供

海生館萬聖節變裝活動，吸引許多民眾發揮創意變裝入館。圖／海生館提供
海生館萬聖節變裝活動，吸引許多民眾發揮創意變裝入館。圖／海生館提供

毛足圓盤蟹抱卵 。圖／海生館提供
毛足圓盤蟹抱卵 。圖／海生館提供

海生館 恆春 生態 屏東縣

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