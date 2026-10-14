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影／「土方滿到快溢出來」 南星計畫區爆增設兩座土資場惹民怨

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
南星計畫區收受廢土，每天1200輛砂石車進出，交通、空汙及噪音，居民苦不堪言，未料市府規畫增設土資場，引發地方反彈。記者郭韋綺／攝影
南星計畫區收受廢土，每天1200輛砂石車進出，交通、空汙及噪音，居民苦不堪言，未料市府規畫增設土資場，引發地方反彈。記者郭韋綺／攝影

為解決營建剩餘土石方無處去化，高市府開放南星計畫區收受廢土，每天1200輛砂石車進出，交通、空汙及噪音，小港居民苦不堪言，未料市府規畫增設土資場，引發地方反彈，今天上午議員陳麗娜、里長、居民集結抗議，質疑市長陳其邁為何卸任前急推土資場，也點名市長參選人、立委賴瑞隆表態，怒問「難道小港人比較好欺負？」

市府去年11月開放南星計畫區收受土方，原先規畫每日約300輛砂石車進出，預估可使用至明年8月，不料實際運量增至每日約1200輛，是原先估算的4倍，加上鄰近高雄港第六、第七貨櫃中心，大型車輛頻繁穿梭，讓當地交通負荷更加沉重。

鳳興里長洪富賢批評，南星路、沿海路原本就有大量貨櫃車通行，隨著砂石車湧入，交通壅塞、揚塵及噪音更加嚴重，交通事故也增加，市府連砂石車都管不好，又要增設土資場，他也質疑大林蒲遷村都還沒開始，為何急著興建土資場？

鳳森里長陳信雄表示，地方完全未接獲通知，突然爆出要蓋土資場，讓在地居民感到非常錯愕，南星計畫區內的廢土多到「快要溢出來」，現有的噪音、交通、空汙已很嚴重，若再增設土資場，恐怕只會雪上加霜。

鳳林里長張校銘認為，土資場規畫資訊不透明，市府未交代未來收受土方的來源、處理項目及營運期限，居民無從得知土資場帶來多大衝擊，要求市府公開資訊，不能讓地方在毫不知情的情況下承受環境風險。

南部反空汙大聯盟召集人洪秀菊表示，大量土方車頻繁進出小港，已嚴重影響居民生活，「居民現在已受不了」，地方卻對土資場規模、營運方式及環境衝擊一無所知，要求盡速召開說明會，正面回應居民疑慮。

陳麗娜指出，南星計畫區主要收受營建剩餘土方，未來土資場卻可能處理夾雜水泥塊、石塊等營建廢棄物，卸載、篩分及破碎作業恐產生更多粉塵、噪音及空汙，加重地方環境負擔。

陳麗娜質疑，市府今年1月才宣稱全市13處合法土資場，處理量能充足，如今卻急著增設兩座土資場，政策前後矛盾，更離譜的是，10月初就公開閱覽標案，地方卻毫不知情，也未召開說明會，環境影響差異分析尚未完成就先推動標案，她質疑「先標案、後環差」，凸顯市府想趁陳其邁卸任前企圖闖關、暗度陳倉，怒問「難道小港人比較好欺負？」

她也透露，南星原核准收受460萬立方公尺土方已額滿，卻仍持續進場超量堆置，跨局處GPS系統未整合，恐讓外縣市廢土透過「A車換B車」偷運進場，要求公開收受量並堵住監管漏洞。

對於市府以大林蒲遷村將產生400萬至500萬立方公尺拆遷土方作為設場理由，她直言，遷村時程未定，要求暫緩土資場標案，先完成環評並召開說明會，提出交通及汙染防制配套。

南星計畫區收受廢土，每天1200輛砂石車進出，交通、空汙及噪音，居民苦不堪言，未料市府規畫增設土資場，引發地方反彈。記者郭韋綺／攝影
南星計畫區收受廢土，每天1200輛砂石車進出，交通、空汙及噪音，居民苦不堪言，未料市府規畫增設土資場，引發地方反彈。記者郭韋綺／攝影

議員陳麗娜、里長、居民今天上午集結抗議，質疑市長陳其邁為何卸任前急推土資場，也點名市長參選人、立委賴瑞隆表態，怒問「難道小港人比較好欺負？」記者郭韋綺／攝影
議員陳麗娜、里長、居民今天上午集結抗議，質疑市長陳其邁為何卸任前急推土資場，也點名市長參選人、立委賴瑞隆表態，怒問「難道小港人比較好欺負？」記者郭韋綺／攝影

南星計畫區收受廢土，每天1200輛砂石車進出，交通、空汙及噪音，居民苦不堪言，未料市府規畫增設土資場，引發地方反彈。記者郭韋綺／攝影
南星計畫區收受廢土，每天1200輛砂石車進出，交通、空汙及噪音，居民苦不堪言，未料市府規畫增設土資場，引發地方反彈。記者郭韋綺／攝影

南星計畫區 土方 陳麗娜 砂石車 高雄港

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