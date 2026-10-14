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獨／去年水質超標、今年漏水長青苔疑害摔傷 美和村簡易自來水再惹議

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣內埔鄉美和村簡易自來水管線漏水逾10個月，地面都生出一層厚厚青苔。圖／讀者提供
屏東縣內埔鄉美和村簡易自來水管線漏水逾10個月，地面都生出一層厚厚青苔。圖／讀者提供

屏東縣內埔鄉美和村簡易自來水去年因大腸桿菌群超標，爆發停水爭議，今年又傳出管線漏水長期未修，導致道路與水溝旁潮濕、滋生青苔，今年5月一名看護騎單車經過時摔傷，村民反映多時仍未改善。縣府水利處表示，管委會要負責維管，會持續與管委會溝通，促請改善管線漏水問題。

本報接獲讀者投訴，美和村郭姓居民無奈說，美和村四維路是內埔鄉往萬巒鄉主要道路，簡易自來水管線漏水情況，從去年底、今年初就出現異狀，水滲漏導致路面與水溝長期潮濕，還長出厚厚青苔。屏東天氣炎熱，漏水處就是乾不了，也跟一旁乾燥地面形成強烈對比。

郭姓居民氣憤的說，今年5月親友家一名看護，騎單車經過該路段時，不慎滑倒摔傷。原本只是水管漏水，卻衍生公共安全疑慮。他質疑，有人因此受傷，漏水管線遲不修，難道還要等到發生更嚴重事故，才有人願意處理。

郭姓居民說，他向村長、管委會反映都未獲正面回應，都是不了了之，讓他很氣憤。記者去電管委會主委，接電話的人稱主委不在，無法得知其回應。

屏東縣府水利處表示，美和村簡易自來水系統由當地管委會營運管理，管線漏水及設施維護修繕，仍應由管委會負起責任，水利處會協助與管委會溝通，促請盡速處理漏水問題。

內埔鄉是全縣第三大鄉，美和村簡易自來水管理問題並非首次引發爭議，去年8月屏東縣環保局定期抽驗簡易自來水，發現大腸桿菌群超標，對美和村簡易自來水管理委員會開罰6萬元，要求限期改善。當時管委會還宣布11月7日起停止供水，引發反彈，經內埔鄉公所，縣府水利處介入協調，才持續供水，啟動淨水及消毒設備改善計畫。

屏東縣內埔鄉美和村簡易自來水管線漏水逾10個月，地面都生出一層厚厚青苔。圖／讀者提供
屏東縣內埔鄉美和村簡易自來水管線漏水逾10個月，地面都生出一層厚厚青苔。圖／讀者提供

屏東縣內埔鄉美和村簡易自來水管線漏水逾10個月，地面都生出一層厚厚青苔。圖／讀者提供
屏東縣內埔鄉美和村簡易自來水管線漏水逾10個月，地面都生出一層厚厚青苔。圖／讀者提供

超標 漏水 水質

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