南星居民抗議增設土資場 陳其邁：就近處理大林蒲遷村土方

高雄南星計畫區土石暫置區每日多達1200砂石車次出入引發居民不滿，傳出市府又將增設南星公辦土資場，小港、大林蒲等地居民今早赴現場抗議。市長陳其邁表示，配合大林蒲遷村計畫，預估未來會產生近500萬方營建廢棄土石方，直接在南星計畫區設土資場可以減少砂石車往來車流，未來遷建等後方處理必須經過環評審查，市府會嚴格把關。

為解決營建土石方無處可去問題，高市府去年底在南星計畫區設置土石暫置場，砂石車頻繁出入產生揚塵、交通打結等問題，近日又傳出市府籌設「南星公辦民營土資場」，鄰近居民憂心承受更多砂石車、空汙、噪音等環境破壞，強烈質疑陳其邁卸任前為何趕著設置土資場。

市長陳其邁今早在議會回應，大林蒲遷村計畫之中，現有建物設施的磚塊土方大多屬於B5類土方，必須處理之後才能掩埋或後端處理。此外，未來新材料循環產業園區建廠或產業需求挖出來的土石方，以及未來安置新建聚落也有土石方問題，工務局預估三個項目將產生400萬至500萬方的營建土石方。

陳其邁強調，針對大林蒲拆遷、建廠等相關土石方，市府希望在南星計畫區就近直接處理，這樣會減少砂石車往來車流；未來大林蒲拆建及運輸等後端處理，都會經過環境影響評估審查，市府一定會嚴格把關。