投票不只是「蓋一蓋、投進去」屏東新住民模擬投票學細節

「原來蓋完章，還要先把選票折起來！」第一次參加模擬投票新住民學員，拿著選票走出圈票處時，忘了把選票折好。經工作人員提醒，將選票折起來，看似簡單投票流程，走過一遍後，才知道還有小細節需注意。

移民署南區事務大隊屏東縣服務站日前辦理家庭教育課程，邀請屏東縣選舉委員會到場介紹選舉規定及投票注意事項並安排模擬投票，讓新住民學員走一遍投票流程。

從領取選票、進入圈票處、完成圈選，到最後投入票匭，大家拿著模擬選票一步步操作，也趁著機會把平常不清楚的地方問明白。

學員拿到選票後相當認真，有人蓋完章後還拿著攤開的選票準備離開圈票處，經工作人員提醒發現少一個步驟。也有人詢問投票時有哪些行為需要特別注意。

一名學員說，平常看別人投票，覺得好像「蓋一蓋、投進去」而已，自己實際操作後，才發現還有不少細節，也讓她對投票流程更為瞭解。

屏東縣專勤隊反賄選宣導，從生活中可能遇到情境出發，說明選舉期間應注意事項，提醒大家不要因為人情往來或一時小利，做出可能觸法的行為。

屏東縣服務站主任陳盈智說，家庭教育課程除了家庭與親子議題，也希望讓新住民多了解在台生活會接觸到的法律與社會制度。也提醒新住民遇到陌生電話、簡訊或網路訊息要提高警覺，尤其是涉及匯款、提供個人資料或要求操作網路銀行等情形，若無法判斷真偽時，打165反詐騙諮詢。

移民署南區事務大隊屏東縣服務站日前辦理家庭教育課程，邀請屏東縣選舉委員會到場介紹選舉規定及投票注意事項並安排模擬投票，讓新住民學員走一遍投票流程。圖／屏東服務站提供

移民署南區事務大隊屏東縣服務站日前辦理家庭教育課程，邀請屏東縣選舉委員會到場介紹選舉規定及投票注意事項並安排模擬投票，讓新住民學員走一遍投票流程。圖／屏東服務站提供