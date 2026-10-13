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錄影帶磁帶劣化、發霉怎麼辦？ 錄影帶修復工作坊找回珍貴影像

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東潮州日式歷史建築文化園區。聯合報系資料照
屏東潮州日式歷史建築文化園區。聯合報系資料照

家中有老舊錄影帶存有重要影像，卻面臨磁帶劣化情形？屏東縣潮州鎮公所主辦「一座官舍，百年潮州」特展，11月1日在潮州日式歷史建築文化園區舉辦「家庭錄影帶修復工作坊」，提供學員一卷錄影帶免費數位轉檔服務，名額15人，即日起開放線上報名。

公所主秘王建元表示，上世紀80至90年代，V8、Hi8或VHS錄影帶是許多家庭或機關必備的影視品，記錄許多生命與歷史。不過隨著磁帶劣化、發霉與播放設備淘汰，這批承載生活婚喪喜慶、街景變遷、在地活動的動態影像正加速消逝。

為了將特展中「老物修復」精神延伸至常民生活與公共檔案保存，主辦單位舉辦家庭錄影帶修復工作坊，由國內音像修復權威—台南藝術大學音像藝術媒體中心團隊坐鎮，手把手教授錄影帶除霉、接帶與清潔維護的實作技術，並現場放映學員們修復的錄影帶成果。學員也能攜帶一卷錄影帶，由專業團隊提供免費數位轉檔服務。

王建元表示，「一座官舍，百年潮州」特展展至明年1月3日，家庭錄影帶修復工作坊無論是公務人員、一般大眾、文史工作者都能報名，化身修復師親手救回珍貴影像，名額15人，報名連結：https://ppt.cc/fue87x。

屏東縣潮州鎮公所主辦「一座官舍，百年潮州」特展，11月1日在潮州日式歷史建築文化園區舉辦「家庭錄影帶修復工作坊」。圖／潮州鎮公所提供
屏東縣潮州鎮公所主辦「一座官舍，百年潮州」特展，11月1日在潮州日式歷史建築文化園區舉辦「家庭錄影帶修復工作坊」。圖／潮州鎮公所提供

修復 工作 潮州

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