稱霸亞洲！高雄竹後躲避球隊 出國首戰3冠王

高雄竹後國小全校不到六十人，三分之一學生是躲避球隊員，不少來自隔代教養、新住民二代。球隊今年克服經費困難首度出國參加亞洲盃躲避球錦標賽，竟一舉擊敗日韓強敵登上「亞洲王」寶座，同體系培訓的成年選手也在公開男子組、女子組奪冠，刷新台灣歷史紀錄。

仁武區竹後里躲避球隊由竹後國小、竹後天揚社區球隊組成，今年赴南韓參賽，家長也自發性組成後援會前陪伴、加油，沒料到首次出國比賽，就抱回三冠王，讓亞洲國家刮目相看。

教練張彥貴說，對戰地主南韓隊時，節奏一度打亂，但選手迅速找到問題即時修正，逆襲連勝兩局。面對日本全國冠軍隊也展現無所畏懼精神，最後驚險奪冠。男子組、女子組同樣也爆冷奪冠，其中男子組賽程因教練疏漏未提出「挑戰卡」，導致該局落敗，不過全隊重整旗鼓，一路連勝封王。

竹後躲避球隊成軍十三年，背後推手是竹後里長黃常志，當年他看見一群弱勢孩子出現偏差行為，遂與教練張彥貴發起成立球隊，把運動當成陪伴。剛成軍時，許多孩子接不住球，連教練都是門外漢，但師生逐一克服，靠著苦練，第二年開始橫掃千軍，更在全國躲避球大賽中霸榜，成為竹後里招牌。

在地天揚企業與地方人士為讓小選手畢業後仍能繼續打球，成立「竹後天揚」社區球隊，建立一條龍培訓體系。這次出國欠缺經費，除教育儲戶基金資助部分，其餘由里長黃常志奔走，天揚企業贊助及家長自籌才成行。張彥貴說，當初成立球隊只希望孩子不學壞，並有一個施展夢想的舞台。黃常志指竹後的孩子透過躲避球找回自信，有人甚至考上雄中、攻讀清大研究所，逐步翻轉人生。