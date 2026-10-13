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政院推公車電動化 連江縣府：買不到適合馬祖路況電動公車

中央社／ 連江縣13日電
連江縣公共汽車管理處13日指出，行政院推動2030年市區公車電動化，但市面上卻買不到適合馬祖路況的電動公車，難以爭取中央補助。圖為連江縣府2025年購入的燃油公車「黃魚公車」於2026年4月間停靠南竿福澳港畫面。中央社
連江縣公共汽車管理處13日指出，行政院推動2030年市區公車電動化，但市面上卻買不到適合馬祖路況的電動公車，難以爭取中央補助。圖為連江縣府2025年購入的燃油公車「黃魚公車」於2026年4月間停靠南竿福澳港畫面。中央社

連江縣莒光鄉公車普遍老舊，地方盼汰舊換新。連江縣公共汽車管理處代理處長陳可榮今天說，行政院推動2030年市區公車電動化，市面上卻買不到適合馬祖路況的電動公車，難以爭取中央補助。

國民黨連江縣議員陳貽斌今天於議會質詢，東莒、西莒的公車出廠超過10年，海風吹拂下車輛外觀老舊，不時故障，地方盼早日汰舊換新。同黨議員陳書建認為，行政院推動2030年市區公車電動化，卻未考量離島特殊狀況，認為縣府應提出解方。

陳可榮指出，莒光地區可供租賃的公車車齡老舊，縣府想換車，卻面臨行政院「2030年客運車輛電動化推動計畫」，僅補助電動大客車。連江縣道路坡度高低起伏，只能行駛底盤較高的乙類大客車，但台灣至今仍無通過審驗的電動乙類大客車，導致縣府根本買不到符合計畫的車款。

陳可榮舉例，莒光地區行駛的20人座乙類燃油大客車，每台造價約新台幣350萬元，若新購至少需買6台，由於無法向中央申請補助，將請縣府交通旅遊局通盤評估是否自行購入。今年旅遊淡季期間，也將加強莒光舊有公車養護，維護民眾搭乘公車安全。

連江縣政府交通旅遊局長陳如嵐坦言，從道路狀況到維修保養，連江縣沒有行駛電動公車的條件與環境，「2030年客運車輛電動化推動計畫」並不適合馬祖。未來將持續透過各種管道與中央溝通，盼交通部同意補助購置燃油大客車。

馬祖 公車 行政院

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