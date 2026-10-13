屏東綠鬣蜥愈抓愈多？9年移除逾34萬隻 議員揪防治3漏洞

外來種綠鬣蜥氾濫，屏東縣從2017年至今年10月7日止，共移除逾34萬隻，連年高居全國之冠，但農民仍飽受農作物侵擾。屏東縣議員洪宗麒今縣議會質詢，直指防治存在「熱區集中捕捉、私人土地難進入、農民自行捕捉無獎勵」等漏洞，「愈抓愈多？」呼籲縣府檢討移除策略、精進通報系統，研議農民捕捉能兌換獎勵。

縣議員洪宗麒說，綠鬣蜥問題並非一朝一夕，縣府投入大筆預算獎勵獵人捕捉，但農民反映危害未見改善，從紅豆田蔓延至毛豆田。他肯定縣府積極移除，但獵人多集中在容易捕捉熱區，偏遠農地乏人處理，私人土地未經同意無法進入，容易成為綠鬣蜥繁殖溫床。曾有私人場域被通報後，裡面數量龐大，防治死角未解決，「一直抓也抓不完！」

洪宗麒質疑，大量捕捉幼蜥，成體若未有效移除，仍持續繁殖。農業處長李永文答詢表示，今年至9月底屏東縣移除6萬多隻，成體占52%、幼體48%，並非只抓小隻、放大隻。去年全縣移除13萬多隻，今年數量預估相近。中央委託專家調查，初步顯示成長有趨緩跡象，高強度移除仍具效果。

縣府推動「護豆專案」，洪宗麒指出，縣府半個月移除449隻，他的服務處短短4天協助移除800多隻，反映地方通報仍有改善空間。農民未必熟悉1999、1959通報，部分農田沒有明確地址及地標，獵人難以迅速定位，「農民通報，獵人找不到地方，怎麼有效率？」

農業處長李永文說，「護豆專案」2.0版，延長執行期間、擴大至7鄉，擴大農作物圍網補助範圍及額度。未來將與承攬廠商研議人力配置及通報定位方式，提高移除效率。私人土地及管制區域，須依照跟中央分工權責處理。

洪宗麒說，現行取得資格獵人捕捉可領獎勵，農民在自家農地捕獲，無法兌換，導致部分農民乾脆驅趕了事，綠鬣蜥從一塊農田移往另一塊農田；若自行捕殺後棄置田邊，衍生環境衛生問題。他建議，研議農民捕捉兌換禮券或獎勵制度，增加參與誘因。

李永文說，現行移除政策依中央辦理，考量捕捉工具、場域及操作安全，以受訓合格獵人執行，農民可透過通報協助移除，田間死亡個體，縣府能協助處理。綠鬣蜥造成農損不屬天然災害救助，持續從降低危害著手。

洪宗麒強調，防治綠鬣蜥不是縣府與民代比誰抓得多，而是如何讓農民減少損失。他呼籲縣府正視防治盲點，讓通報更即時、捕捉更精準，重新評估農民參與獎勵機制，否則年年移除數字創新高，農民仍得年年與綠鬣蜥搶收成。

屏東縣綠鬣蜥氾濫，大隻的綠鬣蜥盤據樹上。記者劉學聖／攝影

屏東縣綠鬣蜥氾濫，大隻的綠鬣蜥盤據樹上。記者劉學聖／攝影