連江縣政府大樓搬遷 門前菜園風景將成歷史

為解決現有廳舍老舊等問題，連江縣政府將於舊南竿鄉體育館土地新建聯合辦公大樓，預計民國120年完工啟用。縣府遷至新址後，全台僅見的「縣府門前有菜園」風景將成歷史。

連江縣政府今天發布新聞稿指出，連江縣政府大樓現址已啟用超過50年，建物老化且內部空間不敷使用，故活用介壽村舊南竿鄉體育館土地，新建連江縣政府聯合辦公大樓。目前已完成體育館建築拆除作業，將於16日上午舉辦開工動土典禮。

連江縣政府表示，新建連江縣政府聯合辦公大樓為地下2層、地上6層建築，總經費為新台幣近17億元，預計於120年完工啟用。未來除將打造兼具智慧與綠能的行政中心外，受限於空間而分散在府外廳舍的民政社會處、財政稅務局等部分科室，也將回歸聯合大樓辦公。

連江縣政府強調，籌措興建經費過程中，感謝行政院體恤離島營建成本較本島高昂，以及縣府財政困難，同意專案補助12億7000萬元。此外，還獲中央選舉委員會分擔1億8000萬元。

根據馬祖國家風景區管理處網站介紹，連江縣政府大樓前，有塊平坦土地並種滿各式蔬菜。由於地主眾多整合不易，難以開發商業用途，因此連江縣府將周圍美化，並命名為「山隴蔬菜公園」。該公園位於精華商業區，以種植空心菜、萵苣、青蔥等季節蔬菜為主。