聽新聞
0:00 / 0:00
連江縣政府大樓搬遷 門前菜園風景將成歷史
為解決現有廳舍老舊等問題，連江縣政府將於舊南竿鄉體育館土地新建聯合辦公大樓，預計民國120年完工啟用。縣府遷至新址後，全台僅見的「縣府門前有菜園」風景將成歷史。
連江縣政府今天發布新聞稿指出，連江縣政府大樓現址已啟用超過50年，建物老化且內部空間不敷使用，故活用介壽村舊南竿鄉體育館土地，新建連江縣政府聯合辦公大樓。目前已完成體育館建築拆除作業，將於16日上午舉辦開工動土典禮。
連江縣政府表示，新建連江縣政府聯合辦公大樓為地下2層、地上6層建築，總經費為新台幣近17億元，預計於120年完工啟用。未來除將打造兼具智慧與綠能的行政中心外，受限於空間而分散在府外廳舍的民政社會處、財政稅務局等部分科室，也將回歸聯合大樓辦公。
連江縣政府強調，籌措興建經費過程中，感謝行政院體恤離島營建成本較本島高昂，以及縣府財政困難，同意專案補助12億7000萬元。此外，還獲中央選舉委員會分擔1億8000萬元。
根據馬祖國家風景區管理處網站介紹，連江縣政府大樓前，有塊平坦土地並種滿各式蔬菜。由於地主眾多整合不易，難以開發商業用途，因此連江縣府將周圍美化，並命名為「山隴蔬菜公園」。該公園位於精華商業區，以種植空心菜、萵苣、青蔥等季節蔬菜為主。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。