金門特定行業管理條例三讀 涉賭經警方移送可命停業

金門縣特定行業管理自治條例三讀通過，金門縣政府說，登記休閒場館業如涉賭博等非法行為，過去須待判決確定才能廢止登記，現在依條例，警方移送後便可命停業，加強管制手段。

金門縣政府提出「金門縣特定行業管理自治條例」草案，昨天經金門縣議會三讀通過，規定休閒活動場館業、酒吧業等相關管理與聯合稽查規定。

金門縣政府產業發展處長黃儒新今天接受中央社記者採訪表示，條例通過前就先透過登記審查作業要點，對相關行業針對建築管理與消防等層面實質審查，若不符合就不會核准登記，因此去年開始已沒有再核准案例。

黃儒新說明，此次條例通過，重點在處理登記後該場所以合法掩護非法行為。過去常見休閒場館業遭查獲賭博等違法行為，但除非另有消防或建築管理等缺失可依法斷水斷電，否則須等到判決確定才能廢止其商業登記。現在只要警方移送賭博、涉毒等行為，便能先命停業，讓縣府有更多元的管制手段。

黃儒新指出，金門去年登記有17家休閒場館業，經過與警局等相關單位聯合稽查，部分查獲賭博後自行停業、部分發現建築管理缺失斷水斷電，目前僅剩2家休閒場館業仍在營業。

黃儒新表示，條例通過後，縣府更完善特定行業管制的源頭審查與後端管制，盼能杜絕賭博等非法行為。

去年在金門縣議會率先就此議題質詢的無黨籍議員董森堡表示，肯定縣府與警局努力，條例通過前已有多間賭場遭取締及斷水斷電；未來如有特定行業掛羊頭賣狗肉從事賭博行為，就有更明確處罰及命其停止營業依據。

董森堡表示，將持續關注縣府執行情形，以及是否有相關產業鑽法律漏洞死灰復燃。