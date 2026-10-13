紙風車反毒戲劇巡演澎湖 助學童認識與拒絕毒品

時隔3年的紙風車「青少年反毒戲劇工程」，今天至澎湖展開「你平安我快樂」反毒劇場巡演，讓更多孩子在成長過程中接觸正確的反毒觀念，勇敢拒絕毒品，向毒品說「不」。

紙風車「青少年反毒戲劇工程」今天下午在澎湖縣演藝廳演出「你平安我快樂」反毒劇場，800多位國中小師生在開心的「看戲」演出中，認識毒品，進而拒絕毒品，保護自己和家人。

澎湖縣副縣長林皆興表示，時隔3年的紙風車「青少年反毒戲劇工程」，今天再度克服困難到澎湖開3天6場次的反毒劇場巡演，澎湖全縣國中小有90%的孩童，都可用心的觀賞反毒戲劇演出，除了認識毒品外，更要勇敢地拒絕毒品，向毒品說「不」。

林皆興、教育部專門委員鄭文瑤、澎湖縣教育處長林妍伶、紙風車文教基金會執行長張敏宜等出席與會，期使所有學生都能免於毒品的誘惑，防堵毒品進入校園。

鄭文瑤表示，教育部守護全國校園，離島專案更展示決心，持續推動反毒教育與學校教育結合，送給澎湖的孩童「千萬不要接觸陌生人物品」、「千萬不要和親友體驗」、「千萬記住免費的東西最貴」等3個千萬，面對誘惑時能瞬間提高警覺，懂得拒絕最勇敢。

紙風車青少年反毒戲劇工程今天將新興毒品偽裝成咖啡包、零食或混入電子煙等，由現場小朋友相互的傳遞下，「你平安我快樂」反毒劇場正式登場。

紙風車青少年反毒戲劇工程112年首度前進澎湖，時隔3年再次重返菊島，今天起連3天在演藝廳舉辦6場次的「你平安我快樂」反毒劇場，澎湖全縣47所國中小3000多位學子都將參與，讓不同年齡層學生透過活潑且具感染力的戲劇教育，提升孩子辨識風險與拒絕誘惑的能力。