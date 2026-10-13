金門金沙西園里民活動中心重生 2275萬元打造新地標

曾是西園鹽場辦公房舍的金門縣金沙鎮西園里民活動中心，因長年受鹽害、海風侵蝕，成為高氯離子含量的海砂屋，結構安全堪虞。地方爭取多年，終於迎來重建成果，斥資新台幣2275萬元拆除重建的新大樓，歷經約1年半施工，今天舉行落成啟用典禮，新建物規劃老人共餐、社區關懷、文康活動及行政服務空間，未來也將兼負投開票所與防災收容功能，為地方增添安全便利的公共據點。

金沙鎮公所指出，西園里民活動中心前身為西園鹽場辦公房舍，自民國89年撥用以來，長期作為里務行政、居民聚會及災難收容場所，承載地方公共事務與居民生活記憶。不過，建物經年累月受到鹽害及海風侵蝕，經台北市土木技師公會鑑定，確認為高氯離子含量海砂屋，不僅耐震能力不足，也已無修復價值，地方因此積極爭取拆除重建。

重建工程於民國114年4月15日動工，今年10月竣工，基地面積約340平方公尺，新建物採三層鋼筋混凝土構造，並設有電梯，總工程經費約2275萬元。經費由行政院金馬聯合服務中心協調內政部補助，搭配縣府民政處補助、公所自籌，以及議長洪允典、多位議員、鎮民代表及里長等配合款，共同促成工程完成。

新活動中心依樓層規劃不同用途，一樓作為老人共餐及社區關懷據點，提供長輩用餐、交流及社區照顧服務；二樓規劃為文康活動中心，供居民辦理集會與各類活動；三樓則作為行政服務中心，支援地方行政事務。未來除了政令宣導、節慶活動及投開票所等既有功能，也將在災害發生時作為收容場所，成為兼具日常服務與緊急應變功能的社區據點。

落成典禮在今天上午舉行，由縣長陳福海主持，立委陳玉珍、金沙鎮長吳有家、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允，以及縣議員王國代、吳佩雯、金沙鎮民代表會主席周水土等人出席，地方仕紳、各里里長及居民也到場見證。活動安排祥獅獻瑞、揭牌、獻匾及貴賓致詞，最後以感恩茶會圓滿落幕。

陳福海表示，西園里民活動中心落成，是地方團結合作、各界共同支持的成果，也象徵社區建設邁入新階段。他期盼居民善加利用新空間，透過長輩共餐、社區活動及公共事務參與，凝聚居民情感，提升生活品質，並延續地方文化。

西園里民活動中心落成典禮在今天上午舉行，由縣長陳福海（右六）、立委陳玉珍（左五）、金沙鎮長吳有家（左七）、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（左六），以及縣議員王國代（右三）、吳佩雯（右二）、金沙鎮民代表會主席周水土（左四）等人共同主持揭幕。記者蔡家蓁／攝影