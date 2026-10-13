謝和弦金門開唱喊卡？主辦質疑政治表態風險 文化局：沒申請

歌手謝和弦原規劃明年在金門舉辦演唱會，卻傳出場地安排生變。馬槽音樂整合行銷有限公司代表人陳緗妮今天在臉書發文，指謝和弦原已排定在金門縣文化局演藝廳演出，卻突然被告知場館將整修、無法租借，並以此質疑藝人政治表態所面臨的風險。對此，金門縣文化局則發出聲明反駁，強調主辦單位從未正式提出場地申請，文化局也未曾口頭答應租借，雙方根本沒有完成場地預約程序，與政治立場無關。

陳緗妮今天在臉書以「藝人的政治表態風險是什麼？」為題發文，並以謝和弦為例，指原訂明年已排程在金門縣文化局演藝廳舉辦的演唱會，突然被告知因場館整修而無法租借，讓外界關注藝人政治表態是否影響演出安排。

對此，金門縣文化局表示，演藝廳場地租借須依相關管理辦法及租借準則辦理，申請人必須提交活動計畫書、場地使用申請表、場地使用契約書及場地使用切結書，經文化局審核、函復申請結果，並完成場地使用費繳納，才算完成申請程序。

文化局指出，馬槽音樂並未正式送件，僅透過金門一名演出工程業者代為洽詢場地，因此不僅沒有完成書面申請，文化局也從未口頭承諾出借演藝廳。既然從未同意租借，自然沒有因藝人政治表態而臨時取消演出的問題。

文化局進一步說明，演藝廳自民國84年落成至今已使用逾30年，因設備及空間條件限制，主要適合靜態藝文展演。場館設有829席固定式座位，採鏡框式劇場設計，加上燈光、音響設備較為老舊，可能無法符合大型演唱會的需求，因此曾建議洽借金門其他平坦場地或戶外場地。

文化局表示，當時代為洽詢的演出工程業者已知悉場地設備及空間不適合舉辦大型演唱會，但因其他場地收費較高、主辦單位預算有限，仍希望文化局能出借演藝廳。

此外，文化局已編列預算，規劃於民國116年整修演藝廳觀眾席及地板，相關預算已提送審議。為避免工程進度影響售票演唱會的籌備與舉辦時程，文化局在洽詢階段便已告知場館明年將進行整修，並建議主辦方另覓合適場地。

針對外界質疑政治因素介入場地租借，文化局強調，推動金門藝文發展、支持正當藝文活動是既有工作，對特定藝人的政治傾向並無關注，呼籲外界不要以政治語言抹煞文化局長期深耕藝文的努力。