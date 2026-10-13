謝和弦演出突喊卡…愛妻質疑「藝人政治表態風險？」 金門文化局回應

馬槽音樂代表人陳緗妮今天說，藝人政治表態風險包括謝和弦原排程金門縣文化局演藝廳演出突被告知整修無法租借。金門縣文化局表示，馬槽音樂未正式申請，洽詢時也已告知將整修，文化局對特定藝人之政治傾向並無關注。

陳緗妮今天在臉書（Facebook）發文表示：「藝人的政治表態風險是什麼？拿謝和弦來說好了，原訂明年已排程金門縣文化局演藝廳的演唱會，突然被告知因為要整修所以無法租借場館」。

金門縣文化局透過聲明稿表示，演藝廳場地申請應依相關規定送件活動計畫書、場地使用申請表等，經審核函復通知申請結果，並完成場地使用費繳費程序方完成場地使用申請。馬槽音樂整合行銷有限公司並未正式送件前揭申請文件，僅透過縣內某演出工程業者代為洽詢。

文化局說，文化局演藝廳場地較適合靜態藝文展演，且燈光及音響設施較為陳舊，可能不符大型演唱會需求，建議洽借縣內其他平坦場地或戶外場地。該代為洽詢業者清楚場地設備及空間不適合辦理，卻稱因其他場地收費較貴，又主辦單位預算有限，因此希望文化局演藝廳能慷慨出借。

文化局也表示，演藝廳使用逾30年，已編列預算將於民國116年度整修觀眾席及地板，相關預算已提送審議。為免工程進度影響藝人售票演唱會活動辦理期程，已告知該業者場地將整修，建議洽借其他場地。

文化局表示，歌手謝和弦及馬槽音樂整合行銷有限公司從未正式送出申請文件，不僅未完成任何書面上申請程序，文化局亦從未口頭應允場地使用申請，且文化局對特定藝人之政治傾向並無關注，請有心人士勿以政治語言抹煞文化局長期以來深耕藝文發展之努力。