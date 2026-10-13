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屏南快速道路別淪選舉口號 議員促進度透明化 縣府曝最新進度

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣議員盧玟欣（左）今議會總質詢關切屏南二快進度，勿淪為選舉口號。交旅處長黃國維（右）答詢，持續追蹤進度。圖／取自屏東縣議會直播
屏東縣議員盧玟欣（左）今議會總質詢關切屏南二快進度，勿淪為選舉口號。交旅處長黃國維（右）答詢，持續追蹤進度。圖／取自屏東縣議會直播

「不要讓重大交通建設，每到選舉就變成選票口號！」屏東縣議員盧玟欣今在縣議會總質詢，關切屏南快速道路推動進度，她直言屏南快道長年逢選舉就被拿出來討論，被戲稱「騙選票的工具」，恆春半島居民面對是交通壅塞、觀光車潮及急難救護時間壓力。她要求縣府建立常態性進度公開機制，至少每半年向鄉親說明一次。

縣府交旅處長黃國維說，重大交通建設推動進度，交旅處網站有設置重大建設專區，可查詢相關資訊，目前屏南快速道路進度是第二階段環境影響評估已進行約三分之一。

縣議員盧玟欣說，屏南快速道路攸關恆春半島交通命脈，是地方殷切期盼重大建設。她從擔任議員第一天起，就與各界努力推動，每當聽到外界質疑這條道路只是選舉工具，她心裡很難受，縣府確實很努力，但民眾看不到具體進度，難免產生焦慮與不信任。

盧玟欣說，對恆春半島居民來說，面對是長年交通瓶頸，急難救護黃金時間壓力與觀光旺季大量車潮湧入，請中央跟地方聯手加速，請縣府持續緊盯中央，不要讓屏南快道淪為選舉口號一場空話。

盧玟欣建議，縣府應建立常態性溝通管道，至少每半年公布一次屏南快速道路最新進度，包括環境影響評估、用地取得及行政程序等，讓建設資訊攤在陽光下，而非每逢選舉才成為討論焦點。

交通旅遊處長黃國維答詢，縣府全程緊盯且每周與中央透過平台溝通、掌握進度。目前屏南快速道路第二階段環境影響評估已進行約三分之一，因環評須涵蓋春夏秋冬四季生態調查，整體相關程序預估至少需要兩年。

黃國維指出，包括枋山路段涉及私人土地及水土保持區等問題，縣府持續協助中央處理，行政協調未中斷。他強調，以重大交通建設推動程序而言，屏南快速道路進度已算快，縣府官網重大建設專區也可查詢相關資訊，屏南快速道路是屏東南部交通路網重要「最後一哩路」，縣府持續加緊。

口號 議員 屏東縣

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