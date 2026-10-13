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影／孝琳金門開唱捧高粱酒超吸睛 清唱6首歌寵粉網友讚金酒賺到

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
素有「韓國、亞洲碧昂絲」美譽的孝琳這次來金門演出，讓粉絲超開心，更讓粉絲驚喜的是，她在台上捧起金酒58度白標高粱酒，講了近2分鐘介紹酒品，讓金門高粱酒隨著韓國巨星的舞台魅力成為另類焦點。圖／民眾提供
素有「韓國、亞洲碧昂絲」美譽的孝琳這次來金門演出，讓粉絲超開心，更讓粉絲驚喜的是，她在台上捧起金酒58度白標高粱酒，講了近2分鐘介紹酒品，讓金門高粱酒隨著韓國巨星的舞台魅力成為另類焦點。圖／民眾提供

「韓國碧昂絲」孝琳（HYOLYN）登上金門「2026搖擺金各演音樂祭」舞台，不僅以實力派唱功嗨翻全場，還意外成為金門高粱酒最佳宣傳亮點！孝琳演出時手捧金酒58度白標高粱酒，介紹近2分鐘，壓軸更清唱6首歌曲寵粉，相關畫面在社群平台Threads引發熱議，網友直呼「金酒這次贊助賺到了！」

睽違4年的「搖擺金各演音樂祭」10月8、9日在金門金城鎮莒光公園登場，兩天吸引超過1萬名樂迷到場，這場免費音樂盛會集結美秀集團、高爾宣OSN、林曉培、周湯豪及孝琳等重量級卡司，除了讓金門成為樂迷朝聖之地，也透過表演者與金酒的意外互動，讓地方品牌隨著音樂熱潮跨出金門。

據了解，這次晚會能夠請到超越以往的卡司，背後還有來自縣府觀光處與金酒公司的支援，早在今年1月，金城鎮長李誠智因為苦於預算的不足找上縣府，縣長陳福海決定由觀光處與金酒公司共同挹注資源，除了補足經費缺口，也導入行銷及酒品資源，讓今年卡司與活動規模再升級。

素有「韓國、亞洲碧昂絲」美譽的孝琳這次來金門演出，也是讓粉絲超開心，不少鐵粉特別搭機從台灣飛來金門，就是為了看偶像的精彩演出，孝琳這次壓軸演出，她不但唱滿40分鐘，還開放粉絲點歌，臨時加碼清唱6首歌曲，讓現場尖叫聲不斷。更讓粉絲驚喜的是，她在台上捧起金酒58度白標高粱酒，花近2分鐘介紹酒品，讓金門高粱酒隨著韓國巨星的舞台魅力成為另類焦點。

據了解，孝琳當晚收到金酒公司一名年輕員工贈送的生日酒，這瓶酒的灌裝日期，跟孝琳的生日同一天，讓她相當開心，也願意幫忙介紹金門高粱酒。相關畫面在Threads引起討論，不少粉絲認為，孝琳親自拿著金門高粱酒介紹，比制式廣告更具話題性，讓金酒這次贊助意外收穫宣傳效果。

其他表演團體也與金酒擦出火花，高爾宣OSN與旗下藝人、樂團在台上開喝金酒；美秀集團則在Threads自嘲，早在3年前就埋下金酒企劃梗，歌曲還導入「58」元素，向金酒公司喊話。周湯豪也透露，演出空檔曾到街上挑選金門高粱酒當伴手禮，面對琳瑯滿目的酒品，一時不知道如何下手，讓地方品牌隨著音樂祭曝光。

金城鎮長李誠智表示，這次音樂祭睽違4年回歸，展現金城的文化魅力與音樂能量，未來希望持續舉辦，讓金各演成為全台樂迷必訪的音樂盛會。活動落幕後，網路上已有大批樂迷敲碗明年卡司，分享現場合唱與隨音樂搖擺的片段，直呼「免門票就能看孝琳，太幸福了！」這場音樂祭不僅吸引逾萬人到場，也讓金酒藉由國際級歌手的演出與社群討論，創造額外的品牌曝光。（飲酒過量、有礙健康）

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

素有「韓國、亞洲碧昂絲」美譽的孝琳這次來金門演出，她不但唱滿40分鐘，還開放粉絲點歌，臨時加碼清唱6首歌曲，讓現場尖叫聲不斷。圖／金城鎮公所提供
素有「韓國、亞洲碧昂絲」美譽的孝琳這次來金門演出，她不但唱滿40分鐘，還開放粉絲點歌，臨時加碼清唱6首歌曲，讓現場尖叫聲不斷。圖／金城鎮公所提供

「韓國碧昂絲」孝琳（HYOLYN）登上金門「2026搖擺金各演音樂祭」舞台，不僅以實力派唱功嗨翻全場，還意外成為金門高粱酒最佳宣傳亮點。 圖／金城鎮公所提供
「韓國碧昂絲」孝琳（HYOLYN）登上金門「2026搖擺金各演音樂祭」舞台，不僅以實力派唱功嗨翻全場，還意外成為金門高粱酒最佳宣傳亮點。 圖／金城鎮公所提供

睽違4年的「搖擺金各演音樂祭」10月8、9日在金門金城鎮莒光公園登場，兩天吸引超過1萬名樂迷到場，這場免費音樂盛會集結美秀集團、高爾宣OSN、林曉培、周湯豪及孝琳等重量級卡司，除了讓金門成為樂迷朝聖之地，也透過表演者與金酒的意外互動，讓地方品牌隨著音樂熱潮跨出金門。圖／金城鎮公所提供
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