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澎湖秋季淨灘 后螺沙灘清理出逾700公斤海廢

中央社／ 澎湖縣13日電

澎湖秋季淨灘活動，逾300人今天攜手在西嶼后螺沙灘進行淨灘，近2小時共清理出逾700公斤海洋廢棄物，讓海岸線沙灘潔淨。

澎湖縣政府秋季淨灘活動，今天在西嶼鄉后螺沙灘舉行，包括環保局、澎湖國家風景區管理處、西嶼鄉公所和社區民眾300人，及澎湖合橫國小更由校長葉萬全率師生參與，展現全民守護海洋的行動力。

澎湖環保局表示，后螺沙灘位於西嶼合界北側海域，每逢東北季風吹起期間，大量海洋廢棄物隨著海潮漂流至沙灘岸際，成為澎湖海岸環境維護的熱點之一。今天配合風季還未吹起之際，進行淨灘，尤其西嶼地區外籍漁工比例不少，同步宣導落實「垃圾減量、不亂丟棄、不讓垃圾進入海洋」的觀念，讓海洋環境保護，延伸到每一個人的生活中。

澎湖環保局表示，今天的秋季淨灘活動，共清理出海洋廢棄物702公斤，其中一般垃圾428公斤、資源回收274公斤，讓遭海廢垃圾堆積的海岸恢復潔淨風貌。

澎湖 沙灘 淨灘

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