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高雄鳥松仁美抽水站增設抽水機 預計116年2月完工

中央社／ 高雄13日電

為提升鳥松仁美地區防洪量能，高雄水利局辦理「仁美抽水站防汛設施更新應急工程」，日前開工，將新增2台沉水式電動抽水機，進一步強化美山路周遭區域防洪韌性，預計明年2月完工。

高雄市水利局今天新聞稿表示，「仁美抽水站防汛設施更新應急工程」總工程經費約新台幣665萬元，已於日前開工，工程增設2台0.3CMS（每秒立方公尺）沉水式電動抽水機，預計明年2月完工。

水利局表示，仁美抽水站原有抽水量為1.3CMS，此次工程將新增2台沉水式電動抽水機，將抽水站總抽水量提升至1.9CMS。工程同時配合新建集水井、更新配電盤及相關線材，完善抽水設備及供電配置。

此外，工程也將改善設備周邊操作及維護空間，讓防汛人員可於豪雨期間更穩定操作抽水設備，提升應變效率，並兼顧後續維護需求。

水利局指出，工程完工後可提升仁美抽水站防汛應變能力及抽排量能，改善上游美山路周邊低窪區域於豪雨期間的積水情形。後續將持續落實設備巡檢、保養及試運轉，確保抽水設施正常運作，提升地區防洪安全。

高雄 韌性 水利局

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