高雄鳥松仁美抽水站增設抽水機 預計116年2月完工

高雄兩歲女童日前疑似遭父母虐死，一歲弟弟也有傷勢住院治療中，但該家庭卻未被社會局列入高風險家庭定期訪視。議員邱于軒指出，高雄四年來至少十六名孩童受虐死亡，社會安全網需要持續完善。市長陳其邁表達痛心，強調高風險家庭的訪視頻率已由三個月一次縮短至每個月一次，拒絕、失聯個案也會立即會同警方強勢介入。

2026-10-13 00:35