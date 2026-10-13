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免費營養午餐後下一步？議員倡教科書也免錢 陳其邁：下任市長決定

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國民黨議員鍾易仲今在議會質詢要求市府評估教科書免錢政策，減輕家長負擔；陳其邁回應，留給下任市長決定。圖／取自高雄市議會
國民黨議員鍾易仲今在議會質詢要求市府評估教科書免錢政策，減輕家長負擔；陳其邁回應，留給下任市長決定。圖／取自高雄市議會

桃園市政府今年起推動國中小教科書免費政策，國民黨議員鍾易仲今在議會質詢指出，高雄與桃園國中小學生人數相近，若全面補助，每年約需6億多元，要求市府跟進教科書免錢，減輕家長負擔。市長陳其邁回應，自己任期僅剩約兩個月，政策留給下任市長決定。

鍾易仲指出，桃園市今年起全面補助公私立國中小學生教科書費用，受惠學生約19.6萬人，高雄約19.3萬人，兩市規模相近，以每名學生每學期教科書費約1500至1900元估算，每年約需3000至3800元，整體經費約6億多元。

鍾易仲表示，高雄僅針對特定身分學生提供教科書費全額補助，但許多家庭雖未符合補助資格，經濟負擔仍相當沉重，尤其家中有多名子女同時就讀國中小，每逢開學都是一筆不小的開銷，質疑市府能否編列約6億元預算，讓全市國中小學生免繳教科書費。

陳其邁答詢，財劃法修正後，各縣市對社會福利及教育支出都有不同的施政優先順序，例如營養午餐、校園安全，以及高雄推動的「生生用平板」、「班班有大屏」等政策，都須衡量財政資源，他強調，自己任期僅剩約兩個月，教科書全面免費政策，應由下任市長依財政狀況評估。

鍾追問，若任期不是剩下兩個月，而是還有兩年，是否願意推動？陳其邁回應，「我會分階段來做」，例如優先照顧經濟困難家庭，或依國小、國中不同教育階段逐步實施，在市府財力可負擔範圍內擬定政策。

陳其邁 免費 營養午餐

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