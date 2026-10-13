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高雄博愛卡使用率低 議員促納入復康巴士市府回應了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
屏東縣已啟用復康巴士扣點機制，市議員黃彥毓要求高雄也應評估跟進，並設定扣點上限。聯合報系資料照
屏東縣已啟用復康巴士扣點機制，市議員黃彥毓要求高雄也應評估跟進，並設定扣點上限。聯合報系資料照

高雄市博愛卡使用率低迷，去年下半年僅4.79%，今年上半年提升至約10%，仍有成長空間。議員認為，博愛卡可用於捷運、輕軌、公車及特約計程車等交通工具，卻未納入身障者經常使用的復康巴士，應開放博愛卡、敬老卡扣點支付車資，提高使用便利性；社會局回應，復康巴士預計明年底擴增至200輛，待運能充足後，再研議開放博愛卡扣點搭乘。

議員黃彥毓今在議會總質詢指出，復康巴士提供點對點接送服務，對於身障者外出就醫、就學重要，台北市、屏東縣都已啟用扣點機制，高雄也應評估跟進，並設定扣點上限，避免排擠其他交通補助額度，他也要求社會局說明博愛卡使用率偏低的原因，並與交通局整合資源。

對此，社會局長蔡宛芬表示，博愛卡與敬老卡適用的扣點項目一致，但復康巴士運能仍不足，預計今年底車輛數增至185輛，明年底擴充至200輛，待運能足以滿足身障者需求後，再研議開放博愛卡扣點，避免民眾有點數卻預約不到車，且目前搭乘復康巴士已有車資補助，補助幅度約為三分之一至二分之一。

交通局長張淑娟補充說明，現階段將優先擴充復康巴士車隊規模，身障者也可選擇已開放博愛卡扣點的通用計程車，等車隊擴充至200輛後，系統串接技術可以克服，將配合社會局政策推動。

復康巴士 巴士 議員

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