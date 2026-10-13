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高雄補社安網 陳其邁：高風險家庭每月訪視

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄市議員關切兒虐案件，市長陳其邁（右）12日接受媒體聯訪時說明，因為鼓勵通報，所以通報數有增加，但成案有減少趨勢。 中央社
高雄市議員關切兒虐案件，市長陳其邁（右）12日接受媒體聯訪時說明，因為鼓勵通報，所以通報數有增加，但成案有減少趨勢。 中央社

高雄兩歲女童日前疑似遭父母虐死，一歲弟弟也有傷勢住院治療中，但該家庭卻未被社會局列入高風險家庭定期訪視。議員邱于軒指出，高雄四年來至少十六名孩童受虐死亡，社會安全網需要持續完善。市長陳其邁表達痛心，強調高風險家庭的訪視頻率已由三個月一次縮短至每個月一次，拒絕、失聯個案也會立即會同警方強勢介入。

高雄八日晚間通報女童墜樓案，延至九日不治，因女童全身瘀血被醫院通報，父母第一時間辯稱女童在家中樓梯摔倒，已遭法院收押。據了解，死者曾在外縣市被通報家暴，近期才交由高雄祖母照顧，剛解除列管不久，在高雄並無通報紀錄，家中另名七歲姐姐已被社會局緊急安置。

議員邱于軒昨日質詢提出， 高雄兒虐致死的數字令人難過，二○二二年一人、二○二三年一人、二○二四年十二人、二○二五年一人，近日又加一人，四年來至少十六名兒童死亡。市府應成立府級平台，以化解通報壓力，完善社會安全網。

市長陳其邁回應，市府已成立檢警調溝通平台，並由四大醫學中心與專責醫師照護高風險孕產婦，及早辨識兒虐風險；傷勢判讀機制從過去轉介服務，改成直接利用即時通訊平台進行影像或圖片判讀，盡速提供專業諮詢。

另外，推動六歲以下兒童身心級安全評估計畫，強化開案及安置評估。

陳其邁 邱于軒 高風險家庭 社會安全網 社安網 高雄 兒虐 虐童

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