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全民運動會屏東隊披戰袍 754人角逐27類競賽
115年全民運動會將於17日在桃園市登場，屏東縣政府副秘書長江國豐今天授旗代表隊，共754人角逐27種類競賽，盼勇奪榮耀；提前賽事中，已獲7金3銀3銅佳績。
授旗儀式今天在屏東縣政府大禮堂舉行，江國豐為代表隊授旗並致贈選手運動服裝，勉勵代表隊發揮精實的訓練成果，再創佳績、勇奪榮耀。
屏東縣體育發展中心表示，今年屏東代表隊人數共754人，共參加健力、拔河、水上救生、水中運動、飛盤等27種類競賽；在提前登場的比賽中，滑輪溜冰為屏東開先鋒，獲得5金3銀3銅，以及水上救生獲得2金的佳績，激勵屏東隊奪牌的決心。
縣府指出，屏東縣民國113年承辦全民運動會，創下屏東隊最佳戰績，獲得31金23銀22銅，總獎牌數達76面，競賽總積分名列大會第6，更奪下大會「考試院長獎」。
縣府提到，今年代表隊氣勢如虹，國武術、太極拳代表隊武藝精湛，展現強烈的奪牌企圖心，男子躲避球隊也力求衛冕。屏東代表隊也對新增的獨輪車項目充滿信心，期待在競速溜冰的優良戰績帶領下，選手能力拚佳績再傳捷報。
縣府表示，116年全國運動會在屏東，屆時全國頂尖優秀選手將齊聚屏東，共同創造台灣體育巔峰時刻。
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