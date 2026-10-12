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全國青年電競賽11月7日高雄登場 5大熱門遊戲供體驗

中央社／ 高雄12日電

第6屆「全國電競青年錦標賽×KAOHSIUNG ESPORTS SHOWDOWN」，將於11月7、8日在高雄捷運美麗島站舉行總決賽，現場更規劃「電競虛擬運動體驗區」，有5大熱門虛擬運動遊戲供體驗。

第6屆「全國電競青年錦標賽×KAOHSIUNGESPORTS SHOWDOWN」由高雄市青年局與運發局共同主辦，將於11月7日至8日於高雄捷運美麗島站「光之穹頂」舉行總決賽，有「特戰英豪」與「快打旋風6」2大賽事冠軍對決。

此外，現場也規劃「電競虛擬運動體驗區」，集結5款熱門電競與虛擬運動遊戲，從棒球、足球、籃球到格鬥一次體驗，讓觀眾也能親自下場挑戰。

運發局今天新聞稿說明，體驗活動集結「BaseparaVR棒球體感電競」、「快打旋風6」、「餓狼傳說City of The Wolves」、「eFootball」及「NBA 2K27」5大體驗項目。

運發局長侯尊堯說，高雄持續推動電競賽事，並結合青年局及大專院校電競相關科系人才培育，希望透過全國性賽事提供青年選手展現實力、累積實戰經驗的舞台，同時也將多元虛擬運動體驗帶進大型活動，讓市民可接觸電競與運動科技。

此次活動也將於11月8日邀請台鋼雄鷹棒球隊球員吳念庭、WING STARS啦啦隊恬魚與米妮以及高雄全家海神籃球隊球員，親自挑戰電競虛擬運動。運發局表示，11月7日、8日2天活動時間為下午1時至晚上7時，邀民眾共襄盛舉。

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