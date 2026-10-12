高雄4年16名兒童因兒虐致死 陳其邁發聲：不斷檢討並提高保護標準

高雄近日又發生重大兒虐案，2歲女童傷重不治、1歲弟弟也有傷勢住院治療中，卻未被社會局列入高風險家庭定期訪視。議員邱于軒總質詢揭露，高雄4年來至少16名小孩因兒虐死亡，社會安全網需要持續完善。市長陳其邁表達痛心，並強調高風險家庭的訪視頻率已由三個月一次縮短至每個月一次，拒絕失聯個案也會立即會同警方，及時強勢介入等改善措施。

高雄市8日晚間通報2歲女童墜樓案，延至9日不治，因院方發現女童全身瘀血，懷疑死者遭兒虐報案，父母第一時間辯稱女童是在家中樓梯摔倒，經檢調介入後遭法院收押。據了解，死者曾在外縣市被通報家暴，近期才交由高雄祖母照顧，剛解除列管不久，在高雄並無通報紀錄，家中另名7歲姐姐案發後已被社會局緊急安置。

議員邱于軒指出， 高雄兒虐致死的數字令人難過，2022年1 人、2023年1 人、2024年12人、2025年1人，近日又加一人，4年來高雄至少16位兒童因為受虐兒死亡。

邱于軒說，光在2024年就多達12名兒虐死亡，比其他縣市三年加起來的數量還多，她建議市府應該還是要成立府級平台，以化解通報壓力、完善社會安全網。

市長陳其邁表示，六都通報數大多增加，但成案趨勢其實是下降的，市府已成立檢警調溝通平台，結合孕產婦幼兒醫院、專責醫師及四大醫學中心，化過去的被動為主動，及早辨識兒虐風險；傷勢判讀機制也從過去用轉介服務，改成直接由醫學中心跟第一線社工利用即時通訊平台進行影像或圖片判讀，盡速提供專業咨詢。

此外，市府也推動六歲以下兒童身心級安全評估計畫，來強化開案及安置評估；高風險家庭原來是這個三個月訪查一次，提高頻率到每個月的一次。在拒絕失聯即時介入部分，若第一線社工沒有看到小朋友，會立刻聯繫警方強勢介入，不斷檢討以提高保護標準。