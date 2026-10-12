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原創音樂劇「港墘仔」10月24日東港東隆宮廟埕感動上演

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府原創音樂劇「港墘仔」，繼去年屏東藝術館首演獲好評，今年回到故事發生地，10月24日晚間7時半在東港東隆宮廟埕戶外演出。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府原創音樂劇「港墘仔」，繼去年屏東藝術館首演獲好評，今年回到故事發生地，10月24日晚間7時半在東港東隆宮廟埕戶外演出。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府原創音樂劇「港墘仔」，繼去年屏東藝術館首演獲好評，今年回到故事發生地，10月24日晚間7時半在東港東隆宮廟埕戶外演出，這次不只把故事帶回東港，更將東隆宮著名的黃金牌樓化為舞台背景，邀請大家相揪來看戲，在最熟悉的地方，看見屬於屏東的故事。

縣府文化處表示，近年大力推動屏東在地原創劇發展，從地方生活與文化出發，以「說在地的故事、演屏東的好戲」為創作概念，「港墘仔」特別邀請屏東傑出演藝團隊「星星戲樂」製作，集結管罄、倪安東、郭耀仁、鄭雅升等實力演員共同演出。

全劇以東港海港生活、華僑市場旁「港墘仔」燒烤店及三年一科的迎王信仰為故事背景，描繪遊子鄉愁、家人牽掛與情感羈絆，透過音樂與戲劇訴說東港港邊世代交織的人生故事。

此外，更邀請東港在地「下頭角宋江陣」與大漢樂團「王爺吹」同臺共演，將傳統陣頭、民俗樂音、台語流行曲與現代搖滾完美交融，展現專業劇團與在地民俗力量深度共創的藝術感染力。

文化處指出，這次特別針對東隆宮廟埕環境重新設計演出場景，以東隆宮的「黃金牌樓」作為舞台背景，讓廟埕化身實景劇場，在東港的街道、海風與生活場域中，重新感受地方文化的溫度。

演出採免費入場、自由入座，現場更特別準備東港在地名產「雙糕潤」限量發放，歡迎民眾到東隆宮廟埕觀賞精彩好戲、吃甜甜，感受最熱鬧的人情滋味。詳細演出資訊請上屏東縣政府文化處官方臉書查詢。

屏東縣政府原創音樂劇「港墘仔」，繼去年屏東藝術館首演獲好評，今年回到故事發生地，10月24日晚間7時半在東港東隆宮廟埕戶外演出。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府原創音樂劇「港墘仔」，繼去年屏東藝術館首演獲好評，今年回到故事發生地，10月24日晚間7時半在東港東隆宮廟埕戶外演出。圖／屏東縣政府提供

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