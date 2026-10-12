星期評論／推動新國際機場 先妥善運用小港離峰

高雄小港機場存在宵禁，被認為限制高雄航空客、貨運發展，市長陳其邁及高雄市長參選人賴瑞隆，都喊話增設無宵禁的第二國際機場，但檢視小港機場時間帶，上午十點後至下午四點前時段，國際線仍有不少空檔，凸顯離峰時間帶仍待妥善運用，當務之急應先優化客、貨效能，否則在新建航廈同時又規畫新機場，恐有資源重複的質疑。

近年高雄成為新興科技聚落，小港機場因實施宵禁，多次被點名限制高雄產業發展，不僅陳其邁喊話增設第二國際機場，賴瑞隆也同步發聲，強調應設第二國際機場。

但檢視小港機場每周航班出、入境時間，以國際線班次來看，出境、入境則集中於中午前及傍晚至深夜時段，上午十點多一路到下午兩點之間，國際航班寥寥可數，還會出現國際航廈無出、入境飛機的時段。

推動南部第二國際機場的立場在於小港機場有宵禁，但東京成田機場也有宵禁，小港機場在白天離峰空檔中，許多資源明顯處於閒置或半閒置狀態。換言之，現有機場的時間帶並非沒有空間，而是「未被妥善運用」。

小港機場目前每周國際線、國內線出境、入境班次共有三百卅一班，今年預估全年旅客人次可達七百萬人次，已接近新冠疫情前的顛峰運能，不過距離歷史高峰的千萬人次，仍有一大段距離。

此外，從機型結構看，小港機場營運的飛機多數仍以窄體支線客機為主，往返日、韓等黃金航線連機型放大都相當「罕見」，這也凸顯出南部整體的航空旅客成長空間其實仍相當有限。

目前中央計畫投入八百八十億元建設小港機場新航廈，但工程預計十六年後才能全數完工；新航廈都得等上十六年，新機場牽涉土地取得、工程難度、經費等各項問題，恐非短時間就能解決。

高雄的科技產業起飛，確實需要強大的國際航網作後盾，但新機場的推動仍要理想、務實並進，當務之急應是透過政策誘因，引導航空公司善用日間離峰空檔，至少優化現有機場客、貨效能，才是務實面對南部產業與市民的期待。