高雄義民祭首結合定向越野 千人手持地圖闖關尋「義」路

高雄市客委會今天在盤花公園舉辦「2026高雄義民祭－義路尋蹤」，首度將客家義民文化結合定向越野，讓民眾放下GPS，改拿地圖尋找目標，在盤花公園及周邊場域探索20個定向點位。活動吸引逾千人參與，透過地圖判讀、路線規劃、文化闖關及團隊合作，讓民眾在運動中認識客家歷史與義民信仰。

這次活動共設置8個義民文化關卡及12個一般定向點，參與者必須自行判讀地圖、規劃路線，依序尋找目標點位並完成任務。下午正式賽事吸引89支隊伍參加，大小朋友穿梭園區尋找關卡，不僅考驗方向感與體力，也讓原本較陌生的客家文化，透過遊戲變得更加生動有趣。除了定向越野，現場也規劃「義路溯源」五大文化展區，從義民信仰的起源、先民守護家園的歷史，到高雄客庄發展、祭典文化及當代傳承，帶領民眾認識義民精神。參與者透過完成任務、蒐集印章，共同拼出象徵守護精神的「守護之花」，讓文化體驗更添趣味。

高雄市客委會表示，義民信仰是客家文化重要的精神象徵，文化傳承不應只停留在課堂或書本，更要讓民眾親身參與。這次透過定向越野結合文化闖關，鼓勵家長帶孩子走出戶外，在探索與合作的過程中認識義民信仰、高雄客庄歷史，讓孩子留下深刻印象，也讓客家文化在生活中持續傳承。

高市客委會舉辦「2026高雄義民祭－義路尋蹤」，首度將義民文化結合定向越野。圖／高市客委會提供