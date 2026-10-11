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教育部認證教學農場 美濃客家庄園區升級提供深度旅遊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
近年園區積極升級，不僅提供一日遊的教學，更轉型成為適合兩天一夜深度旅遊的觀光景點。圖／美濃客家庄教學農場提供。
近年園區積極升級，不僅提供一日遊的教學，更轉型成為適合兩天一夜深度旅遊的觀光景點。圖／美濃客家庄教學農場提供。

美濃是高雄最大的客家聚落，也是民風淳樸的小鎮，美濃客家庄教學農場完整保留在地風俗文情並結合地方各產業，是許多國小 、幼兒園小朋友對美濃的美好記憶，園區創辦人陳文榮原任職高雄市政府，在傳承客家文化的使命感驅動下辭官返鄉，胼手胝足創建美濃客家庄，將「農業鄉土體驗」與「客家文化產業」深度結合，不但是最具代表性的客家文化地方創生模範場域，也是全國唯一獲教育部社會公益獎及客委會最佳專業獎章肯定的戶外教學農場。

美濃客家庄教學農場占地千坪，是專為學校戶外教學、團體鄉土體驗、親子出遊設計的多元客家文化體驗園區，教學農場提供的活動包括傳統客家美食DIY，有客家擂茶、搗粢粑（麻糬）、石磨美食體驗，品嚐道地的客家飲食文化；古早農村農務則讓遊客認識先人留下的農耕道具，重溫昔日純樸的農忙風情，實際穿著農夫裝伴體驗傳統農具、挑穀、挑水、挑菜等，配合秋冬季節還有親子都喜歡的拔蘿蔔。

近年園區不僅提供一日遊的教學，更積極升級為適合兩天一夜深度旅遊的觀光景點，另有專為想體驗露營又怕麻煩的民眾準備的「懶人星空合掌屋」，什麼裝備都不用帶，輕鬆入住星空小木屋，附床墊、棉被、枕頭、冷暖氣、炊事區，同樣可以享受在寧靜的鄉間渡假的感覺。

美濃客家庄教學農場占地千坪，是專為學校戶外教學、團體鄉土體驗有搗粢粑（麻糬）體驗。圖／美濃客家庄教學農場提供。
美濃客家庄教學農場占地千坪，是專為學校戶外教學、團體鄉土體驗有搗粢粑（麻糬）體驗。圖／美濃客家庄教學農場提供。

美濃客家庄教學農場提供控土窯體驗。圖／美濃客家庄教學農場提供。
美濃客家庄教學農場提供控土窯體驗。圖／美濃客家庄教學農場提供。

美濃 客家 教育部

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