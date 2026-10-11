國慶煙火返程車潮疊加收假車流 屏警啟動調撥車道全力疏導

今天是國慶連假收假日，@@@台東國慶煙火@@@落幕，遊客踏上返程，加上墾丁等南部觀光景點旅遊人潮，屏鵝公路迎來龐大北返車潮，屏東縣府警察局今下午3時5分，啟動台1線楓港到枋山路段北上調撥車道，請用路人注意，掌握即時路況。

屏東縣警局表示，針對北上車流，在台1線、台17線重要路段實施手動號誌管制，依現場交通狀況調整號誌秒數，延長綠燈通行時間，加速車流消化；今11日下午3時5分，啟動台1線楓港至枋山路段北上調撥車道，並配合實施台1線永翔路口分流管制，強化瓶頸路段及水底寮建興五岔路口車流疏解，降低車流交織。

警方表示，針對觀光景點、大型活動周邊及易壅塞路段，警方持續部署警力執行交通指揮、機動疏導及違規停車取締，並依現場車流狀況彈性調整管制措施，維護道路通行秩序。

警察局長甘炎民說，國慶連假收假日適逢台東國慶煙火活動結束，預期返程車流持續增加，密切掌握台1線、台17線及各重要聯外道路交通狀況，視現場需求機動啟動號誌調控、車道調撥及車流分流措施，並加強警力巡查與疏導，全力維持交通順暢。

警方提醒用路人返程前確認行車路線及即時路況，行經車多路段時保持安全距離、耐心駕駛，並配合員警指揮；民眾可透過道路資訊可變標誌（CMS）、LED資訊看板及警廣FM93.1掌握路況，適時調整行程，避開車潮集中路段，平安返家。

國慶連假收假日，屏鵝公路迎來北返車潮，屏東縣府警察局今下午3時5分，啟動台1線楓港到枋山路段北上調撥車道，請用路人注意。圖／警方提供

國慶連假收假日，屏鵝公路迎來北返車潮，屏東縣府警察局今下午3時5分，啟動台1線楓港到枋山路段北上調撥車道，請用路人注意。圖／警方提供